اجرای ۱۰۰ برنامه همزمان با دفاع مقدس در گناباد

سرهنگ پاسدار علیرضا محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دیدار با خانواده معظم شهدا، ایثارگران و رزمندگان، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، برگزاری همایش تجلیل از پیشکسوتان دفاع و شهادت، برنامه افتخار محله با یاد شهدای هر محله، تجلیل از مدافعان سلامت در راستای مقابله با کرونا، ۴۰ محله ۴۰ روایت، آبروی محله با محوریت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران و برگزاری مسابقه فیلم و عکس از جمله برنامه‌هایی است که همزمان با هفته دفاع مقدس با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در شهرستان گناباد اجرا می‌شود.

توزیع ۵۵۰ بسته حمایتی در هفته دفاع مقدس

وی افزود: در گرامیداشت هفته دفاع مقدس، ۵۵۰ بسته حمایتی به آسیب‌دیدگان از کرونا و نیازمندان با اولویت حمایت از رزمندگان دوران دفاع مقدس که در شرایط اقتصادی مناسبی نیستند، توزیع می‌شود.

محبی به فعالیت‌های انجام شده در قالب رزمایش مواسات و همدلی از ابتدای امسال تاکنون اشاره و تصریح کرد: طی پنج ماه گذشته، ۱۲ هزار بسته معیشتی هر کدام به ارزش یک تا چهار میلیون ریال بین افراد نیازمند و آسیب دیده از شیوع کرونا توزیع شده است.

وی، توزیع ۳۰ سری جهیزیه رایگان را از دیگر اقدامات ناحیه مقاومت بسیج با همراهی خیران، عنوان و اظهار کرد: ۳۰ سری جهیزیه دیگر هم در آینده‌ای نزدیک بین زوج‌های نیازمند توزیع می‌شود.

حامد قربانی هم در گفتگو با خبرنگار مهر، به حضور پررنگ مردم این شهرستان در دوران دفاع مقدس اشاره و اظهار کرد: بیش از ۲۰ درصد جمعیت شهرستان گناباد طی دوران دفاع مقدس در جبهه‌های جنگ تحمیلی حضور داشتند.

فرماندار گناباد افزود: امسال با توجه به شیوع کرونا، برنامه‌های بزرگداشت هفته دفاع مقدس شرایط خاصی دارد و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.

ضرورت استفاده بیشتر از راویان در بیان خاطرات و سیره شهدا

وی بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت راویان دفاع مقدس برای بیان خاطرات و سیره شهدا و رزمندگان تاکید و بیان کرد: هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای تبیین نقش ولایت و رهبری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و دستاوردهای انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف است.

یادآور می‌شود، شهرستان گناباد با شش هزار و ۵۰۰ رزمنده دفاع مقدس، ۳۲۲ شهید، ۲۶ آزاده و هزار و ۲۵۰ جانباز در جنوبی‌ترین منطقه خراسان رضوی واقع است.