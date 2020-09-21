ترخیص خودروهای توقیفی از طریق دفاتر پلیس +۱۰

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدحسین حمیدی گفت: همشهریان و رانندگان تهرانی که خودروی آنها توقیف شده برای تحویل خودروی خود دیگر نیازی نیست به پارکینگ‌ها و مراکز اجراییات مراجعه نمایند و برای گرفتن خودروی خود از طریق مراکز پلیس +۱۰ اقدام نمایند.

وی گفت: پس از توقیف وسیله نقلیه قبض سفید پارکینگ توسط مأمور توقیف کننده تحویل متصرف و یا مالک می‌گردد. که در این مرحله -متصرف یا مالک می‌بایست با در دست داشتن مدارک (قبض سفید پارکینگ - سند یا کارت – صورت وضعیت خلافی به همراه فیش پرداخت – کارت شناسایی معتبر – گواهینامه متصرف) به یکی از دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه، مدارک وی اسکن شده و اقدام به ثبت درخواست ترخیص می‌نماید.

سردار حمیدی اشاره کرد: پرونده ثبت درخواست شده از طریق سامانه پارکینگ دفاتر پلیس +۱۰ (حاوی مدارک اسکن شده) برای کاربران اداره اجراییات راهور فاتب ارسال و پس از بررسی مدارک، پیامک ترخیص یا عدم ترخیص برای متصرف / مالک ارسال می‌شود و در صورتی که پرونده ارسالی از نظر کارشناسان اداره اجراییات راهور فاتب مورد تأیید بوده پیامک حاوی مبلغ فیش پرداختی پارکینگ و جرثقیل برای متصرف یا مالک ارسال و پس از پرداخت آن به جهت تحویل وسیله نقلیه به پارکینگ مراجعه می‌نماید.

حمیدی گفت: ولی اگر مدارک نقص داشته باشد پیامک مراجعه حضوری به اداره اجراییات راهور برای متصرف یا مالک جهت تکمیل مدارک و رفع نقص ارسال تا پس از آن اقدام به ترخیص و تحویل گرفتن وسایل نقلیه گردد.

وی همچنین اشاره‌ای هم به دلایل عودت مدارک کرد و گفت: لازم به ذکر است حدود ۸۵ درصد از ثبت درخواست ترخیص الکترونیکی از طریق دفاتر پلیس +۱۰ اقدام می‌گردد و مابقی آن با دلایل کسری مدارک عودت می‌شود و به صورت حضوری انجام می‌شود.