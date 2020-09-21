پیشکسوتان عرصه ایثار و از خود گذشتگی استان بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو ظهر دوشنبه در آئین تجلیل از پیشکسوتان عرصه ایثار و از خود گذشتگی استان بوشهر در حسینیه عاشقان ثارالله اظهار داشت: دفاع مقدس دانشگاهی آموزنده و عبرت‌هایی نشأت گرفته از تاسوعا و عاشورا برای مردم به دنبال داشت.

وی بیان کرد: جوانان امروز برای ادامه راه باید از رزمندگان و شهدای دیروز که در دوران دفاع مقدس حضور داشتند الگو گیری کنند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر افزود: دفاع مقدس یک دفاع ولایت‌مدارانه بود که با عزم و اراده ملت پیروزی‌های غرورمندانه‌ای را به ارمغان آورد.

وی گفت: در ۴۰ سال گذشته (از شهریور ۵۹ تا ۹۹) پیامدهای ارزشمند و بی‌نظیری از رزمندگان اسلام در عرصه‌های مختلف خلق شد که در تاریخ و کارنامه ایران و در بیرون مرزها امروز از آنها استفاده می‌کنند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: در دوران دفاع مقدس با وجود همه تهدیدها و تحریم‌ها با الگوی اقتصاد مقاومتی، کشور به صورت مثبت و مفیدی اداره شد و امروز نیز با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب برای حفظ استقلال و اقتدار کشور ادامه این روند ضروری است.

رزمجو اضافه کرد: هرچند با تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی روبرو هستیم و ترامپ به دنبال این است که با اعمال سخت‌ترین تحریم‌ها انقلاب را به زانو درآورد اما ملت ایران با تأسی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کشور را مدیریت می‌کند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با تأکید بر اجرای سیاست‌های عدالت توزیع گفت: با توجه به اینکه در زمان جنگ در توزیع کالاها مدیریت خوبی صورت گرفت اگر در شرایط کنونی از این تجربه بهره برده شود می‌توان به موقعیت اقتصادی بهتری نائل شد.

هم‌زمان با بزرگداشت چهلمین سال دفاع مقدس در آئینی که به صورت هم‌زمان به صورت ویدئو کنفرانس با حضور مقام معظم رهبری برگزار شد از ۳۰۰ نفر از پیشکسوتان عرصه ایثار و از خود گذشتگی استان بوشهر تجلیل شد.