اختراع نخستین دستگاه تنفسی انفرادی توسط دو جوان ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها در میان خبرهای تلخ ویروس کرونا که از همه جا به گوش می‌رسد، خبرهای خوبی هم که سرشار از حس امید در شرف اتفاق است؛ یکی از این خبرهای خوب «اختراع دستگاه تنفس انفرادی» است که به دست آیدین اسلاملو و مهدی شهبازی دو نفر از جوانان این مرز و بوم طراحی و تولید شده است.

مخترع این دستگاه که علاوه بر دندانپزشکی دانش آموخته رشته الکترونیک نیز هست، در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره این دستگاه، اظهار داشت: دستگاه تنفس انفرادی، هوای تنفس را عاری از هر گونه آلاینده، باکتری، ویروس و ذرات ریز گرد و غبار می‌کند و برای جلوگیری از ابتلاء به ویروس کرونا و هر گونه بیماری که از طریق تنفس انتقال می‌یابد کاربرد به سزایی دارد.

مهدی شهبازی افزود: این دستگاه در چندین مدل و با توجه به نیاز افراد و با قیمت‌های متفاوت تولید و عرضه خواهد شد.

وی تاکید کرد: این دستگاه چند منظوره بوده و تنها برای مقابله با کرونا طراحی نشده است، بلکه از این دستگاه می‌توان در زمان وارونگی و آلودگی هوا نیز استفاده کرد.

دیگر مخترع دستگاه تنفسی در ارتباط با ایده ساخت این دستگاه گفت: در فروردین سال جاری و با تعطیلی کسب و کارها و مطب‌ها، به دلیل استرس حاصل از همه گیری ویروس کرونا به فکر راه‌حلی برای رفع مشکل افتادیم.

آیدین اسلاملو اضافه کرد: هدف ما ساخت وسیله‌ای بود که کادر درمان، پزشکان و عموم مردم را بتواند از آلودگی تنفسی با ویروس کرونا محافظت کند؛ بر همین اساس بعد از حدود یک ماه تلاش بی وقفه اولین نمونه آزمایشی را طراحی و تولید کردیم.

وی بیان داشت: این دستگاه توسط مرکز کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی در آزمایشگاه مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار گرفته است که نتایج آن کاملاً مثبت بوده و در تاریخ ٢٢ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در مرکز مالکیت معنوی ثبت اختراعات به ثبت رسیده و اکنون در حال انجام مراحل پایانی است.

مخترع این دستگاه اضافه کرد: این دستگاه که برای افراد با ریسک بالای سلامتی مانند بیماران قلبی و عروقی و بیمارهای تنگی نفس بسیار مناسب است به زودی در چرخه تولید قرار خواهد گرفت.