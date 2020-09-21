پذیرش ۱۵۰ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم/ ۹ نفر فوت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۱۵۰ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۱۱۰ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه ۹۰ نفر از کسانی که در روزهای گذشته بستری بودند مرخص شده‌اند، گفت: در حال حاضر ۶۷۱ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۱۲۹ نفر از آنها وخیم است.

وی افزود: همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۹ نفر از کسانی که تست کرونا آنها مثبت بوده جان خود را از دست داده‌اند.