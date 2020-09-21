۳۶ بیمار کرونایی با شرایط بحرانی درچهارمحال و بختیاری بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر دوشنبه با اشاره به آمار جدید بیماری کرونا در استان در سی و یکمین روز شهریورماه سال ۹۹ عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۴۵ بیمار با علائم بالینی مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی استان مراجعه داشته اند که از این تعداد ۴۸ بیمار با علائم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته علاوه بر موارد سرپایی، تست ۱۶ مراجعه کننده بیمارستانی با علائم بالینی مشکوک به بیماری کووید ۱۹ که در مراکز درمانی بستری شده بودند مثبت قطعی اعلام شد.

وی افزود: هم اکنون ۱۷۱ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۱۲۵ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات هستند.

وی عنوان کرد: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته سه مورد جدید فوتی ناشی از ابتلاء به بیماری نوپدید کووید ۱۹ در استان گزارش شده است و مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری ۲۴۰ نفر می‌باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: هم اکنون ۳۶ بیمار با شرایط بحرانی و حال عمومی نسبتاً بد در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند.