۱۶ نفر به آمار بیماران کرونایی در زنجان اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۶ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، گفت: در مجموع تاکنون تست کرونای سه هزار و ۶۰۲ نفر براساس یافته‌های آزمایشگاهی مثبت اعلام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: در حال حاضر ۳۶۱ نفر به علت ابتلاء به ویروس کرونا در مراکز درمانی استان زنجان بستری شدند.

قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته سه نفر در استان زنجان بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا جان باخته‌اند، گفت: در مجموع تاکنون ۴۸۰ نفر به علت ابتلاء به این ویروس در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز ۲ هزار و ۹۶۱ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

قزلباش گفت: تاکنون ۱۰ هزار و ۹۵۱ نفر به‌دلیل مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان نمونه‌برداری و بستری شده‌اند.