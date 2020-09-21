حجت الاسلام والمسلمین غدیر محمدیان صبح امروز در آئین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس با بیان اینکه هفته دفاع مقدس فرصت تقویت ایثار، شهادت و مقاومت است، اظهار کرد: نهادینه سازی فرهنگ ایثار و مقاومت مهم‌ترین راه مقابله با توطئه‌های دشمنان است.

امام جمعه اسفراین با بیان اینکه باید تمام مسائل و موضوعات جنگ تحمیلی باید مورد بررسی قرار گیرد، گفت: امروز در سایه فرهنگ ایثار و شهادت، ایران اسلامی به الگویی برای ملت‌های مسلمان و آزادی خواه تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: پس از گذشت ۴۰ سال از مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های دوران دفاع مقدس، شاهد نمایشی از صلابت نظامی، علمی، فرهنگی و سیاسی ایران اسلامی هستیم.