به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه شروط مطرح از سوی آمریکا در خصوص تمدید معاهده «استارت نو» را رد کرد.

معاون وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص گفت که مسکو شانس کمی را برای تمدید این معاهده متصور است؛ چرا که نمی‌تواند با شروط آمریکا در این باره موافقت کند.

«سرگئی ریابکوف» با رد «ضرب‌الاجل» آمریکا اضافه کرد: نمی‌توانیم با این روش صحبت کنیم.

با نزدیک شدن به تاریخ انقضای پیمان نامه کاهش تسلیحات استراتژیک جدید موسوم به «استارت نو» در روز پنجم فوریه ۲۰۲۱، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه پیشنهاد داد که این پیمان‌نامه بدون هرگونه پیش شرطی به مدت ۵ سال تمدید شود.

در مقابل، «مارشال بیلینگسلا» فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور کنترل تسلیحات دیروز یکشنبه در گفتگو با روزنامه «کامرسانت» روسیه اظهار داشت: آمریکا به روسیه پیشنهاد می‌دهد که پیمان نامه کاهش تسلیحات استراتژیک جدید را برای مدت زمانی کمتر از ۵ سال تمدید کنند تا از این رهگذر یک سند چندجانبه جدید هر چه زودتر تدوین شود.

فرستاده ویژه آمریکا در این باره گفت: ما [آمریکا] یک دوره زمانی کوتاه‌تر [از پیشنهاد روسیه برای تمدید پنج ساله استارت] پیشنهاد داده ایم… ما نیاز داریم که برای تنظیم موافقتنامه بعدی نشستی برگزار کنیم. به همین دلیل است که ما به یک دوره زمانی کوتاه‌تر می‌اندیشیم.

لازم به ذکر است که پیمان استارت نو (New START) معاهده کاهش تسلیحات استراتژیک دو جانبه میان ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه است که روز هشتم آوریل ۲۰۱۰ میان رئیس جمهور وقت آمریکا و همتای روسی وی در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک به امضا رسید. به موجب این پیمان‌نامه، دو طرف با کاهش زرادخانه هسته‌ای خود موافقت کردند (استقرار حداکثر ۱۵۵۰ کلاهک هسته‌ای).