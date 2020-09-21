اعتراض پرسپولیس به اقدام عجیب AFC/ چرا بازیکن تیم قطری بخشیده شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه باشگاه الدحیل قطر روز گذشته (یکشنبه) به اخراج مهدی بن‌عطیه در دیدار هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا مقابل الشارجه امارات اعتراض کرد، AFC در فاصله چند ساعت تا دیدار الدحیل مقابل پرسپولیس، محرومیت بن‌عطیه را لغو کرد.

به دنبال این تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، مسئولان باشگاه پرسپولیس اعتراض خود را به این تصمیم اعلام کردند و دلیل این بخشش را جویا شدند.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و الدحیل در هفته پنجم مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه در ورزشگاه اجوکیشن سیتی دوحه برگزار خواهد شد.