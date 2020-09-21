کارنامه آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی در سال ۱۳۹۹ پنجشنبه ۳۰ مردادماه ۹۹ در ۱۸ حوزه امتحانی با حضور حدود ۲ هزار و ۱۰۰ داوطلب برگزار شد.

کارنامه علمی و پاسخنامه داوطلبان آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی امروز ۳۱ شهریور در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.

داوطلبان می توانند از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی Sanjeshp.ir کارنامه خود را مشاهده و پس از مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته / محل، تا ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۷ مهر ۹۹ انتخاب رشته/محل خود را انجام دهند.