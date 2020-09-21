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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۸:۴۷

با ۳۴ هزار و ۸ جان‌باخته؛

شمار مبتلایان کرونا در آفریقا از یک میلیون و ۴۱۳ هزار نفر گذشت

شمار مبتلایان کرونا در آفریقا از یک میلیون و ۴۱۳ هزار نفر گذشت

تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در قاره آفریقا به یک میلیون و ۴۱۳ هزار و ۴۱۶ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، بر اساس آخرین داده‌های پایگاه اطلاعاتی ارزیابی‌های جهانی «وُرلد میترز»، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در قاره آفریقا با افزایش ۷ هزار و ۴۴۳ مورد به یک میلیون و ۴۱۳ هزار و ۴۱۶ نفر رسیده است.    

 از سوی دیگر آمار قربانیان در این قاره نیز با فوت ۱۲۹ نفر دیگر به ۳۴ هزار و ۸ تن رسید.      

آفریقای جنوبی با ۱۵ هزار و ۹۵۳ مورد فوتی بیشترین تعداد قربانیان را در میان کشورهای آفریقایی داشته، مصر با ۵ هزار و ۷۷۰ و الجزایر با ۱۸۳۰ مورد فوتی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.       

همچنین تعداد موارد ابتلا به کرونا در آفریقای جنوبی به ۶۶۱ هزار و ۲۱۱ مورد رسیده، پس از آن نیز مصر با ۱۰۲ هزار و ۱۵ مورد و مراکش با ۱۰۱ هزار و ۷۴۳ مورد قرار دارند.

کد مطلب 5029609

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