آتش‌پاد غلامرضا رضایی بعد از ظهر امروز در محل حادثه انفجار منزل مسکونی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بعد از ظهر امروز دوشنبه ۳۱ شهریور طی تماس با مرکز فوریت‌های ۱۲۵ یک مورد انفجار منزل مسکونی در محله باغ‌ابریشم کرمانشاه گزارش شد.

وی افزود: به محض اطلاع، آتش‌نشانان ایستگاه شماره پنج در محل حادثه حضور یافتند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه ادامه داد: پرسنل عملیاتی سازمان آتش‌نشانی ضمن حراست و ایمنی، منزل را از حیث وجود افراد محبوس وارسی کردند.

وی با اشاره به مشخص نبودن علت دقیق حادثه، افزود: در بررسی‌های اولیه تجمع گاز علت انفجار اعلام شده، اما از وضعیت دقیق علت تجمع گاز فعلاً اطلاعی در دسترس نیست و علت دقیق حادثه پس از بررسی و کارشناسی اعلام خواهد شد.

رضایی گفت: خوشبختانه در این حادثه که به تخریب و آسیب واحدهای مسکونی منجر شد، آسیب جانی گزارش نشده است.