  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۹:۲۹

مدیرعامل آتش‌نشانی کرمانشاه خبر داد؛

انفجار منزل مسکونی در باغ‌ابریشم کرمانشاه بر اثر تجمع گاز

انفجار منزل مسکونی در باغ‌ابریشم کرمانشاه بر اثر تجمع گاز

کرمانشاه- مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه از انفجار منزل مسکونی در محله باغ‌ابریشم کرمانشاه بر اثر تجمع گاز خبر داد.

آتش‌پاد غلامرضا رضایی بعد از ظهر امروز در محل حادثه انفجار منزل مسکونی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بعد از ظهر امروز دوشنبه ۳۱ شهریور طی تماس با مرکز فوریت‌های ۱۲۵ یک مورد انفجار منزل مسکونی در محله باغ‌ابریشم کرمانشاه گزارش شد.

وی افزود: به محض اطلاع، آتش‌نشانان ایستگاه شماره پنج در محل حادثه حضور یافتند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه ادامه داد: پرسنل عملیاتی سازمان آتش‌نشانی ضمن حراست و ایمنی، منزل را از حیث وجود افراد محبوس وارسی کردند.

وی با اشاره به مشخص نبودن علت دقیق حادثه، افزود: در بررسی‌های اولیه تجمع گاز علت انفجار اعلام شده، اما از وضعیت دقیق علت تجمع گاز فعلاً اطلاعی در دسترس نیست و علت دقیق حادثه پس از بررسی و کارشناسی اعلام خواهد شد.

رضایی گفت: خوشبختانه در این حادثه که به تخریب و آسیب واحدهای مسکونی منجر شد، آسیب جانی گزارش نشده است.

کد مطلب 5029675

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها