دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۹ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه تمامی شرکت کنندگان در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ بر روی سایت سازمان سنجش قابل مشاهده است.

داوطلبان می توانند به منظور اطلاع از نتیجه آزمون خود و مشاهده کارنامه نتایج اولیه و تهیه پرینت از آن به سایت سازمان سنجش مراجعه و با وارد کردن شماره پرونده، نام کاربری، رمز ورود و شماره‌شناسنامه یا شماره داوطلبی، نام‌خانوادگی، نام، شماره‌شناسنامه و سال تولد و یا شماره پرونده، کد رهگیری و شماره شناسنامه اقدام کنند.

همچنین دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سال ۱۳۹۹ حاوی تمامی شرایط و ضوابط اختصاصی رشته‌های مختلف تحصیلی دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، مجازی، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد، دانشگاه پیام‌نور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی بر روی سایت سازمان سنجش منتشر شد.

هر یک از متقاضیان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان‌های خارجی که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، باید دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی ذیربط را منحصراَ از طریق سایت سازمان سنجش دریافت و مطالعه کنند.

به متقاضیان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ از تاریخ انتشار نتیجه اولیه ۴ روز فرصت داده شده است که ابتدا نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) گروه آزمایشی مربوط، توضیحات مندرج به بخش پیوست‌ها و دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتی اقدام کنند و سپس کدرشته محل‌های مورد نظر خود را برابر ضوابط دفترچه راهنمای انتخاب رشته استخراج و به ترتیب تقدم علاقه مرتب کنند.

پس از آن، کدرشته‌های انتخابی خود را ابتدا در فرم پیش‌نویس مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج و پس از اطمینان از صحت کدرشته محل‌های انتخابی به مدت ۴ روز (از روز چهارشنبه ۲ مهر ۹۹ تا روز شنبه ۵ مهر ۹۹ بر اساس دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتی تکمیل کنند.

پس از تائید نهایی کدرشته‌های انتخابی توسط متقاضی، شماره ۱۵ رقمی توسط سیستم به عنوان رسید انتخاب رشته در اختیار متقاضی قرارداده خواهد شد. این رسید پس از انجام کامل مراحل و ارسال اطلاعات در یک صفحه مجزا ارائه می‌شود.

متقاضیان باید توجه داشته باشند که فقط یک بار اجازه انتخاب رشته به هر متقاضی داده می‌شود. ضمناً پس از انتخاب رشته و دریافت رسید ۱۵ رقمی نیز متقاضیان تا پایان زمان مشخص شده برای انجام انتخاب رشته می‌توانند فرم انتخاب رشته خود را تصحیح و یا ویرایش کنند.