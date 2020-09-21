آمریکا: بازگشت تحریمها علیه ایران به اجماع شورای امنیت نیاز ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «کلی کرافت» نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد مدعی شد که بازگشت تحریم‌های بین المللی علیه ایران به اجماع این شورا نیاز ندارد.

«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد هم در سخنانی گفت که او نمی‌تواند هیچ اقدامی در واکنش به ادعای آمریکا مبنی بر بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران انجام دهد چرا که ظاهراً در باب این مسئله عدم قطعیت (بلاتکلیفی) وجود دارد.

وی خطاب به شورای امنیت و در تکمیل اظهارات خود افزود: درباره اینکه آیا روند (اسنپ بک) آغاز شده و به دنبال آن لغو تحریم‌ها ادامه می‌یابد یا خیر، عدم قطعیت وجود دارد.

گوترش ادامه داد: دبیرکل سازمان ملل نمی‌تواند طوری رفتار کند که انگار چنین عدم قطعیتی وجود ندارد.

این در حالی است که وزیر امور خارجه آمریکا اخیراً در اقدامی غیرقانونی و یکجانبه مدعی بازگشت تحریم‌های بین المللی علیه ایران شده بود.

مایک پمپئو بامداد یکشنبه مدعی شد که تمام تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران از جمله تحریم‌های تسلیحاتی از سرگرفته شده است.

به ادعای وی، تحریم‌ها متعاقب فرایند اسنپ‌بک ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، بازگشته‌اند و آمریکا در تاریخ بیستم آگوست، به رئیس شورای امنیت درباره بی توجهی ایران به تعهدات برجامی خود اطلاع داده است.

در واکنش به این ادعا، «دیمیتری پولیانسکی» معاون نماینده روسیه در سازمان ملل گفت: به نظر می‌آید ایالات متحده با تحمیل اراده خودخواهانه خود بر دیگران، بر تضعیف قوانین بین‌المللی اصرار دارد. آیا «نظم بین‌الملل قاعده‌محوری» که همکاران آمریکایی‌مان شدیداً از آن حمایت می‌کنند این است و در آن جمعی محدود از کشورها قواعد را تعیین می‌کنند.

وی افزود: اینکه می‌بینیم یک کشور بزرگ اینگونه خود را تحقیر می‌کند و با هذیان‌گویی لجوجانه با دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل مخالفت می‌کند، بسیار دردآور است.

نیکلا دو ریویر» نماینده فرانسه در سازمان ملل، با انتشار توئیتی به ادعای «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا مبنی بر فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران واکنش نشان داد.

وی در این توئیت که از سوی دفتر نمایندگی فرانسه در سازمان ملل بازنشر داده شد؛ نوشت: طرفین اروپایی برجام به اجرای کامل آن متعهد باقی می‌مانند.

البته ریویر مدعی شد: این تنها راه پیش رو برای مهار برنامه هسته‌ای ایران است.

وی افزود: امروز، لغو تحریم‌های ایران همچنان ادامه دارد و ایران هم در باب اجرای الزاماتش، پاسخگو می‌ماند.

این در حالی است که تروئیکای اروپا هم بر تداوم تعلیق تحریم‌های ایران پس از تاریخ ۲۰ سپتامبر تاکید کرده بود.

سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کردند که به توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام پایبند هستند و تعلیق تحریم‌های ایران پس از ۲۰ سپتامبر هم همچنان ادامه خواهد داشت.

این سه کشور اروپایی در عین حال هرگونه تصمیم یا اقدام برای احیای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را فاقد وجاهت قانونی دانستند.

آمریکا مدعی احیای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از نیمه شب ۲۰ سپتامبر شده بود.

پیشتر، بسیاری از کارشناسان و منابع آگاه، به آمریکا هشدار داده بودند که جامعه جهانی و حتی متحدان اروپایی آمریکا با بازگشت تحریم‌های ضدایرانی موافقت نخواهند کرد و این عدم اجماع، به بی‌اعتباری واشنگتن در صحنه جهانی منجر خواهد شد.