ثبت ۲ یادمان دفاع مقدس آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حمزه زاده روز سه‌شنبه ضمن اعلام این خبر در جمع خبرنگاران در تبریز گفت: هم‌زمان با چهلمین سالگرد دفاع مقدس، در جلسه شورای ملی ثبت آثار تاریخی، فرهنگی غیرمنقول ویژه ثبت یادمان‌های دفاع مقدس، دو پرونده آذربایجان شرقی موردبررسی و تصمیم نهایی قرار گرفت.

او در ادامه با اشاره به نقش بی‌بدیل مردم و رزمندگان آذربایجان شرقی در هشت سال دفاع مقدس، گفت: در این جلسه دو مکان مرتبط با میراث دفاع مقدس استان با نظر شورای ملی ثبت آثار و کسب نظر مشورتی ستاد مرکزی راهیان نور کشور در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی ثبت شد.

حمزه زاده اظهار داشت: این دو اثر به مدارس دخترانه زینبیه و ثارالله میانه که مورخ ۱۲ بهمن ۶۵ و محل شهادت دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تبریز که در ۲۷ دی‌ماه سال ۶۵ مورد اصابت بمباران رژیم بعثی قرار گرفته بودند، اختصاص دارد.