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۱ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۱۳

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی خبر داد؛

ثبت ۲ یادمان دفاع مقدس آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی

ثبت ۲ یادمان دفاع مقدس آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی

تبریز- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی از ثبت دو یادمان دفاع مقدس استان در فهرست آثار ملی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حمزه زاده روز سه‌شنبه ضمن اعلام این خبر در جمع خبرنگاران در تبریز گفت: هم‌زمان با چهلمین سالگرد دفاع مقدس، در جلسه شورای ملی ثبت آثار تاریخی، فرهنگی غیرمنقول ویژه ثبت یادمان‌های دفاع مقدس، دو پرونده آذربایجان شرقی موردبررسی و تصمیم نهایی قرار گرفت.

او در ادامه با اشاره به نقش بی‌بدیل مردم و رزمندگان آذربایجان شرقی در هشت سال دفاع مقدس، گفت: در این جلسه دو مکان مرتبط با میراث دفاع مقدس استان با نظر شورای ملی ثبت آثار و کسب نظر مشورتی ستاد مرکزی راهیان نور کشور در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی ثبت شد.

حمزه زاده اظهار داشت: این دو اثر به مدارس دخترانه زینبیه و ثارالله میانه که مورخ ۱۲ بهمن ۶۵ و محل شهادت دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تبریز که در ۲۷ دی‌ماه سال ۶۵ مورد اصابت بمباران رژیم بعثی قرار گرفته بودند، اختصاص دارد.

کد مطلب 5030073

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