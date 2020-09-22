ثبت ۲ یادمان دفاع مقدس آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حمزه زاده روز سهشنبه ضمن اعلام این خبر در جمع خبرنگاران در تبریز گفت: همزمان با چهلمین سالگرد دفاع مقدس، در جلسه شورای ملی ثبت آثار تاریخی، فرهنگی غیرمنقول ویژه ثبت یادمانهای دفاع مقدس، دو پرونده آذربایجان شرقی موردبررسی و تصمیم نهایی قرار گرفت.
او در ادامه با اشاره به نقش بیبدیل مردم و رزمندگان آذربایجان شرقی در هشت سال دفاع مقدس، گفت: در این جلسه دو مکان مرتبط با میراث دفاع مقدس استان با نظر شورای ملی ثبت آثار و کسب نظر مشورتی ستاد مرکزی راهیان نور کشور در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی ثبت شد.
حمزه زاده اظهار داشت: این دو اثر به مدارس دخترانه زینبیه و ثارالله میانه که مورخ ۱۲ بهمن ۶۵ و محل شهادت دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تبریز که در ۲۷ دیماه سال ۶۵ مورد اصابت بمباران رژیم بعثی قرار گرفته بودند، اختصاص دارد.
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