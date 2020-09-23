به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار حسنی مقدم امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تولید محصولات گلخانهای، توسعه کشت گیاهان دارویی، اصلاح و نوسازی باغات و توسعه کشت باغات دیم در اراضی شیبدار از سیاستهای اصلی حوزه باغبانی در سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان است، اظهار داشت: ستاد باغبانی مسئول اجرایی سیاستهای حوزه باغبانی است.
توسعه شهرکهای گلخانهای و گلخانههای انفرادی
وی با تاکید بر اینکه به مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها و کارشناسان حوزه باغبانی آمار واقعی سطح زیر کشت و توسعه محصولات باغی را احصا کنند و در انتخاب و واگذاری عرصهها برای توسعه باغات در اراضی شیبدار به بهره بردارانی که توان انجام کار را دارند دقت لازم باید داشته باشند، گفت: اگر میخواهیم در روند توسعه استان اثر گذار باشیم باید توسعه کشت گیاهان دارویی را در دستور کار قرار دهیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: در این راستا پنج درصد سطح زیر کشت گندم را در اراضی ملی و ۵.۲ درصد در اراضی زراعی با حاصلخیزی کمتر به کشت گیاهان دارویی اختصاص داده شده است.
حسنی مقدم با تاکید بر اینکه همچنین شناسایی هر منطقه در سازگاری با گونههای گیاهی باید مشخص شود، بیان داشت: توسعه شهرکهای گلخانهای و گلخانههای انفرادی به منظور تولید محصول گلخانهای که باعث کاهش مصرف آب به پنج درصد و صرفهجویی ۹۵ درصدی آب، تولید ١٠ برابری و ٧ برابری ایجاد اشتغال در قیاس با فضای آزاد میشود.
ضرورت ایجاد نهالستان و تولید نهال سالم و شناسنامهدار
وی در ادامه با تاکید بر دعوت از سرمایه گذاران برای ایجاد نهالستان و تولید نهال سالم و شناسنامهدار، توسعه کشت گونههای باغی با ماندگاری بالا و درآمد اقتصادی مناسب مانند گردو، پسته، فندق، شاه بلوط، ماکادمیا و …، گفت: همچنین کشت گونههای باغی که ضریب تبدیل آن به ضایعات بیشتر است مانند شلیل، هلو، سیب و آلو، تهیه نقشه آمایش محصولات باغبانی با توجه به شرایط اکولوژیکی منطقه و کشت گونههای متناسب با هر منطقه که دارای عملکرد اقتصادی مناسبی باشد، کاهش یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه ترغیب و ترویج باغداران به اجرای آبیاری قطرهای در باغات، مکانیابی و احداث باغات الگویی مدرن و استاندارد کاشت درختان خرما مرکبات و کنار در شهرستان پلدختر، استفاده از مکانیزاسیون و فناوریهای نوین در باغات، توسعه کشت پسته، کاشت انجیر در شهرستانهای جنوبی استان از جمله کوهدشت، چگنی، رومشکان، پلدختر و جنوب خرم آباد نیز باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: معاون بهبود تولیدات گیاهی و مدیر باغبانی نیز باید در راستای پیشبرد امور به صورت فنی و تخصصی کمیته نهال، کمیته فنی توسعه باغات دیم، کمیته فنی گیاهان دارویی، کمیته فنی گیاه پزشکی و کمیته فنی مسائل تحقیقاتی و آموزشی را تشکیل دهد.
پرداخت ۲ میلیارد به واحدهای گلخانهای آسیب دیده از کرونا
حسنی مقدم با اشاره به اینکه تعهد لرستان برای زراعت چوب در اراضی کشاورزی و مستثنیات برای سال جاری هزار و ۱۰۰ هکتار بوده و برای هر هکتار زراعت چوب هزار و ۳۰۰ اصله نهال به صورت رایگان به متقاضیان داده میشود، افزود: در این راستا لازم است مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها بر اساس سهمیه ابلاغی نسبت به کاشت اقدام کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برای واحدهای گلخانهای آسیب دیده از کرونا ۱۶۶ پرونده تشکیل و میزان خسارت ٧ میلیارد تومان برآورد شده است، بیان داشت: تاکنون دو میلیارد تومان به خسارت دیدگان پرداخت شده است.
بازاریابی محصولات گیاهان دارویی انجام میشود
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه طی یک برنامه ۱۰ ساله حداقل ۱۸ هزار هکتار گیاهان دارویی در استان لرستان کشت میشود، افزود: با توجه به توجیه اقتصادی مناسب و درآمد خوب حاصل از آن برنامه توسعه کشت گیاهان دارویی در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان قرار دارد که در این راستا طی دو برنامه پنج ساله در پنج سال اول ۹ هزار هکتار و پنج سال دوم نیز ۹ هزار هکتار گیاهان دارویی کشت میشود.
حسنی مقدم، بیان داشت: گونههای موسیر، گل محمدی، زعفران و سایر گونهها مهمترین گونههای قابل توسعه کشت گیاهان دارویی است.
وی، تصریح کرد: بازاریابی محصولات گیاهان دارویی به صورت کشاورزی قراردادی با شرکتهای واسط کشاورزان انجام خواهد شد و نصف این تعهدات در اراضی منابع ملی و طرحهای مرتعداری و اراضی شیبدار و چهار هزار و ۵۰۰ هکتار نیز در اراضی کشاورزی اجرا خواهد شد.
نظر شما