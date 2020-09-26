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۵ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۵۸

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مرکز توانبخشی جانبازان و معلولان قمی اسفندماه امسال افتتاح می شود

مرکز توانبخشی جانبازان و معلولان قمی اسفندماه امسال افتتاح می شود

قم- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم گفت: فقط قسمت ورزشی مرکز توانبخشی جانبازان و معلولین استان آماده است که امیدواریم تا اسفند ماه ۹۹ بخش توانبخشی نیز به بهره برداری برسد.

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حسن هنرمند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ساخت مرکز توانبخشی در استان قم برای جانبازان و معلولین مدت زیادی است که شروع شده، گفت: قسمت کوچکی از این مرکز توانبخشی قابل بهره برداری است که آن هم قسمت ورزشی این مرکز توانبخشی است که برای ورزشکاران جانباز و معلول استان قم و خانواده‌های آنان قابل استفاده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم با بیان اینکه این مجموعه قرار بود تا خردادماه ۱۳۹۹ به اتمام برسد و در اختیار جانبازان و معلولین و خانواده‌های آنها قرار بگیرد، افزود: شیوع ویروس کرونا در کشور روند تکمیل و بهره برداری این پروژه را متأسفانه به تأخیر انداخت.

وی افزود: خوشبختانه با اختصاص بودجه مناسب، امیدواریم تا اسفند ماه ۹۹ این مجموعه تکمیل شود و بتوانیم آن‌را افتتاح کنیم تا جانبازان و معلولین و خانواده آنها از خدمات قابل ارائه در مرکز توانبخشی به خوبی استفاده کنند.

کد مطلب 5032452

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