به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان با عثمان زاده وزیر انرژی و ذخایر آبی جمهوری تاجیکستان از طریق ویدئو کنفرانس دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار مجازی، دو طرف که در عین حال ریاست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور را نیز عهده دار هستند، در چارچوب پیشبرد تفاهمات سیزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور، بر برگزاری نشست کمیته مشترک پیگیری ظرف پاییز سال جاری از طریق ویدئو کنفرانس تاکید کردند.

بر اساس این گزارش، وزیر انرژی و ذخایر آبی جمهوری تاجیکستان در این دیدار با ابراز خرسندی از شرکت در یازدهمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری، بر عزم کشور متبوعش در توسعه همکاری‌ها تاکید کرد.

وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران و وزیر انرژی و ذخایر آبی جمهوری تاجیکستان با تاکید بر پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی دو کشور و وجود ظرفیت‌های فراوان برای همکاری، بر توسعه هر چه بیشتر روابط در تمامی زمینه‌ها به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و انرژی تاکید کردند.

در پایان، طرفین توافق کردند چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور را در تاریخی که متعاقباً از طریق مجاری دیپلماتیک بر روی آن توافق خواهند کرد، برگزار کنند.