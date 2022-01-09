به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در مذاکره تلفنی علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو با دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آبی تاجیکستان، طرفین با تاکید بر روابط دوستانه دو کشور، بر توسعه این روابط تاکید کردند.

دلیر جمعه، وزیر انرژی و ذخایر آبی تاجیکستان با اشاره به دستور رئیس جمهور این کشور برای حل مشکلات و موانع دو جانبه و تلاش برای حل این مسائل در زمان تصدی وزارت انرژی، خواستار پیگیری موضوعات مورد علاقه طرفین از جمله همکاری ایران در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی و نفت و گاز شد.

رییس تاجیکی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، با اشاره به توانمندی شرکت‌های ایرانی در زمینه ساخت و احداث نیروگاه‌های خورشیدی، خواستار مشارکت در ساخت نیروگاه خورشیدی در مناطقی از شمال تاجیکستان با سرمایه‌گذاری طرف ایرانی شد.

علی اکبر محرابیان رییس ایرانی کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی دو کشور نیز در این گفتگو ضمن ستایش روابط خوب دو کشور، آمادگی ایران برای گسترش روابط در حوزه‌های مطرح شده توسط وزیر تاجیکی بر اساس موافقت‌نامه‌های قبلی را اعلام کرد.

در پایان طرفین بر برگزاری جلسه پیگیری موضوعات مورد نظر در تهران و با حضور وزرای نیرو و انرژی دو کشور در اسرع وقت توافق کردند.