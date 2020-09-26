ترکیب پرسپولیس منتظر مشخص شدن وضعیت مصدومان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی موفق به کسب پیروزی چهار بر صفر مقابل الشارجه امارات شد که سعید آقایی و عیسی آل کثیر با وجود مصدومیت در ترکیب اصلی این تیم قرار گرفتند.

همچنین سیامک نعمتی و حامد لک دروازه بان این تیم نیز دچار کشیدگی عضله پا شده تا در تمرین جمعه گذشته این تیم همراه با سایر گلرها تمرین نکرده و استراحت کند.

کادرفنی پرسپولیس که بایستی ترکیب این تیم را برای بازی حساس فردا یکشنبه مقابل السد قطر در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا آماده کند منتظر اعلام آخرین وضعیت مصدومان این تیم از سوی پزشک تیم است.

از قرار معلوم حامد لک و عیسی آل کثیر می توانند خودشان را برای بازی با السد برسانند اما تکلیف آقایی و نعمتی پس از تست پزشکی امروز مشخص خواهد شد.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۷:۱۰ یکشنبه هفته جاری با السد قطر در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ در ورزشگاه اجوکیشین سیتی بازی می کند.