نرخ رسمی یورو کاهش و پوند افزایش یافت/ قیمت دلار ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (شنبه پنجم مهرماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۱۸۰ ریالی به قیمت ۵۳ هزار و ۵۳۰ ریال و هر یورو نیز با ۹۴ ریال کاهش، ۴۸ هزار و ۸۵۷ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۲۱۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۹۹ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۳۹۰ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۵۶۳ ریال، روپیه هند ۵۷۰ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۴۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۳۷۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۷۸۵ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۳۷۳ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۴۸۴ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۴۵۶ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۴۸۰ ریال، روبل روسیه ۵۳۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۵۱۶ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۴۷۵ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۳۰ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۷ ریال، کیات میانمار ۳۳ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۴۵۰ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۵۶ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۶۳۴ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۱۵۶ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۲ هزار ۸۴۸ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۶۹ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۷۶۰ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۲۳ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۷۶۷ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۱۱ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۷ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار ۹۲ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۶ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۶ هزار و ۶۲۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۷ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.