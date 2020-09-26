کتاب خاطرات جان بولتون به چاپ ششم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات امیرکبیر چاپ جدید کتابهای اتاقی که در آن اتفاق افتاد، درباره علمِ شناختی، در جستجوی رستگاری، قصههای خوب برای بچههای خوب، سه حکیم مسلمان، اگر میتوانید حرف بزنید پس میتوانید بنویسید و نظرها و نظریههای ترجمه راهی بازار نشر شدند.
چاپ ششم «اتاقی که در آن اتفاق افتاد» شامل خاطرات جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی دولت دونالد ترامپ در حالی در اواخر شهریورماه روانه بازار شد که انتشارات امیرکبیر موفق شد بهعنوان اولین ناشر، ترجمه باکیفیت نسخه کامل کتاب را بلافاصله بعد از انتشار در ایالات متحده در بازار نشر ایران منتشر کند.
چاپ این کتاب در ایالات متحده با جنجالها و حواشی زیادی روبرو شد. در حال حاضر هم وزارت دادگستری ایالات متحده به دلیل شکایت ترامپ به اتهام درز اطلاعات محرمانه برای «اتاقی که در آن اتفاق افتاد» تشکیل پرونده داده است. چاپ ششم «اتاقی که در آن اتفاق افتاد» به سرپرستی ترجمه محمد معماریان در ۶۰۸ صفحه و قیمت ۷۵ هزار تومان روانه بازار شده است.
سه حکیم مسلمان
چاپ یازدهم «سه حکیم مسلمان» به قلم سیدحسین نصر هم در پاییز ۹۹ راهی پیشخوان کتابفروشیها شده است. سیدحسن نصر در این کتاب سه چهره بزرگ فلسفه و عرفان دنیای اسلام را موضوع مورد مطالعه خود قرار داده است. ابوعلی سینا، سهروردی و ابن عربی سه چهرهای هستند که زیر ذرهبین نظری نصر قرار گرفتهاند. چاپ یازدهم این کتاب در ۲۵۲ صفحه و قیمت ۳۱ هزار تومان به ترجمه احمد آرام در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است.
در جستجوی رستگاری
«در جستجوی رستگاری؛ اسماعیلیان پس از حمله مغول» هم عنوان چاپ اول دیگری است که توسط انتشارات امیرکبیر روانه بازار شده است. پروفسور شفیق علی ویرانی در این کتاب کوشش کرده تا مبهمترین بخش تاریخ اسماعیلیان را از زمان حمله مغول تا آغاز دوره صفوی مورد مطالعه قرار دهد. هرچند حوزه تاریخی این کتاب مربوط به همین دوره است اما تحلیل عقاید و تعلیمات اسماعیلیه در یک بازه وسیعتر صورت گرفته و از منابع مربوط به بیش از هزار سال تاریخ استفاده شده است. «در جستجوی رستگاری؛ اسماعیلیان پس از حمله مغول» به قلم شفیق نزارعلی ویرانی تالیف شده توسط زینب فرخی و سوفیا فرخی به فارسی ترجمه در ۴۱۲ صفحه و قیمت ۵۱ هزار تومان منتشر شده است.
درباره علم شناختی
«درباره علمِ شناختی» دیگر اثر تجدید چاپ است که راهی پیشخان کتابفروشیها شده است. دکتر جواد حاتمی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این کتاب موضوعاتی مانند هوش مصنوعی، روانشناسی، زبانشناسی، علم اعصاب و فلسفه ذهن را مورد بررسی قرار داده است. «درباره علم شناختی» در ۱۹۹ صفحه و قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.
اگر میتوانید حرف بزنید پس حتماً میتوانید بنویسید
اگر میتوانید حرف بزنید پس حتماً میتوانید بنویسید! اشتباه نکنید. این عبارت یک جمله انگیزشی روانشناسانه نیست. عنوان یکی از آثار انتشارات امیرکبیر است که چاپ چهارم آن در همین روزها در ۲۲۷ صفحه و قیمت ۳۵ هزار تومان در دسترس است. «اگر میتوانید حرف بزنید پس حتماً میتوانید بنویسید» اثر ژول سالزمن به ترجمه فرنوش جزینی یک کتاب راهنماست به کار کسانی میآید که وارد فضای نویسندگی شدهاند یا تصمیم دارند در این حوزه به فعالیت جدی بپردازند. همه افرادی که مینویسند یا تمایل دارند با اصول و قواعد درستتر نوشتن و زیبانویسی آشنا شوند هم از مخاطبان این کتاب محسوب میشوند.
قصههای خوب برای بچههای خوب
چاپ جدید دوره هشت جلدی «قصههای خوب برای بچههای خوب» اثر مهدی آذریزدی با قیمت ۱۷۹ هزار تومان روانه بازار شده است. این اثر همواره از آثار پرفروش انتشارات امیرکبیر بوده و در ۵۰ سال گذشته با استقبال زیادی از سوی خانوادهها روبرو شده است.
زندگینامه برده فراری
زندگینامهٔ بردهٔ فراری گزارشی است داستان گونه از زندگی سیاهپوستان آفریقایی در دوران بردهداری قارهٔ آمریکا، که به بیان شرایط زیست اجتماعی و باورهای فرهنگی یک بردهٔ سیاهپوست فرار کرده از ظلم بردهداری از زبان خودش می پردازد. این اثر به قلم استبان منتخو و با ترجمه بهمن فرزانه و قیمت ۱۰ هزار تومان و ۶۰ صفحه راهی بازار شده است.
نظرها و نظریههای ترجمه
در نهایت هم چاپ سوم نظرها و نظریههای ترجمه تالیف دکتر نادر حقانی عضو هیات دانشگاه تهران هم از دیگر آثار تجدید چاپ است که روانه بازار شده است. این کتاب با هدف تشریح نظرها و نظریههای ترجمه به طور عام و بیان مفاهیم و مسائل ترجمهشناسی و معرفی پژوهشهای مربوط درکشورهای آلمانیزبان در چهارچوب فعالیتهای مرکز پژوهشی آموزش زبان خارجی دانشگاه تهران نگارش یافته است. نویسنده میکوشد تا به موضوعات عمده و مباحث اصلی حوزه ترجمهشناسی بپردازد. چاپ سوم این کتاب به قلم دکتر نادر حقانی در ۲۵۴ صفحه و قیمت ۳۵ هزار تومان منتشر شده است.
نظر شما