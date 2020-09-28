بارندگی در گلستان تا سه شنبه ادامه خواهد داشت

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: سامانه بارشی که از روز گذشته (یکشنبه) وارد استان شده امروز فعالیت خود را آغاز کرده است و در اکثر گستره استان شاهد بارش باران هستیم.

وی با بیان این که بیشترین میزان بارش تا این لحظه از حاجی آباد کردکوی به میزان هشت میلی متر گزارش شده است، افزود: از پیامدهای این سامانه رگبارو رعد و برق، کاهش دما، پدیده مه به ویژه در کوهستان و در برخی نقاط وزش نسبتاً شدید باد موقتی خواهد بود.

داداشی گفت: این وضعیت تا سه شنبه ادامه داشته و از روز سه شنبه بارش ها به صورت پراکنده خواهد بود و به تدریج از میزان ابرها کاسته خواهد شد.

وی بیان کرد: چهارشنبه و پنجشنبه با عبور سامانه، جو نسبتاً آرامی در استان پیش بینی می شود.

داداشی اضافه کرد: در ۲۴ ساعت گذشته مراوه تپه با ۲۰ درجه خنک ترین نقطه استان بود و دمای صبح امروز در گرگان هم به ۲۱ درجه رسید که پیش بینی می شود به ۲۶ درجه سانتیگراد برسد.

با توجه به ماهیت بارش های فصلی، احتمال بالا آمدن ناگهانی آب مسیل ها و افزایش نسبی سطح آب رودخانه ها وجود دارد لذا از مردم خواسته شده در حاشیه رودخانه های دایمی و فصلی استان توقف نکنند و از نزدیک شدن به رودخانه ها، مسیل ها، مخازن سدها و مناطق مستعد وقوع سیل، خودداری کنند.