به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مستند «سبالو» به تهیه‌کنندگی فاطمه معتمدآریا و کارگردانی محسن نساوند آماده نمایش شد. این مستند روایتی از زندگی محمود بردک‌نیا نوازنده سازهای کوبه‌ای و آخرین بازمانده از نسل طلایی، نادر و منحصر به فرد سیاهان مهاجر بوشهر است.

«سبالو» همچنین در لایه‌های زیرین خود نگاهی به تاثیر غیرقابل انکار رنگین‌پوستان آفریقایی‌تبار در موسیقی آیینی و سنتی جنوب ایران و بوشهر دارد.

محسن نساوند کارگردان «سبالو» با اشاره به اینکه پروسه تولید این مستند ۸ سال به طول انجامیده است، بیان کرد: سال ۸۸ درست زمانی که با محمود بردک‌نیا آشنا شدم و اتفاقا همان زمان استاد ناصر تقوایی هم ۴۰ سال پس از ساخت مستند «اربعین» به بوشهر آمده بودند، جرقه ساخت این مستند در ذهنم زده شد و کم‌کم تحقیق‌ها درباره موضوع فیلم را شروع کردم.

وی در پایان اظهار کرد: از سال ۹۱ بخش‌هایی از کار را فیلمبرداری کردیم اما به‌صورت جدی و منظم با رسیدن به فیلمنامه اصلی و قابل قبول، آذر ماه ۹۶ «سبالو» را کلید زدیم.

محسن نساوند مستندساز و عکاس متولد سال ۱۳۶۳ در بوشهر است.

وی فعالیت خود را از ۱۳۷۸ با تئاتر در بوشهر آغاز کرد و فارغ التحصیل رشته کارگردانی سینما از دانشگاه آزاد بوشهر در سال ۱۳۹۰ است.

نساوند تاکنون کارگردانی مستندهایی از جمله «سایه»، «تالار وحدت هفت صبح»، «الف سمبو»، «ژلوفن» و «داون» را برعهده داشته است.

عوامل مستند «سبالو» عبارتند از تهیه کننده: فاطمه معتمد آریا، کارگردان: محسن نساوند، دستیار کارگردان و تدوین: عابدین رمضانی، فیلمبردار: آیین ایرانی، بهتاش کمه زری، سعید بوشهری، مهرداد افراسیابی و علی کارگر، موسیقی: حبیب مفتاح و محسن شریفیان، مشاور پروژه: سیف الله صمدیان و انیس قناعت، صدابردار: محمد بوشهری و آریو انصاری، صداگذار: امین محمدی، اصلاح رنگ: محمد زرین پور، تصاویر هوایی: کوروش زارعی، مجتبی هدایت جو و کاوه زارعی، طراح پوستر: محترم نساوند، مسعود نساوند، برنامه ریز: امیر یوسف اکبرزاده، مدیر تولید: بهمن رسولی، مترجم: مرجان مدرس، عکاس: بابک منصوریان، سیدحسین حسینی، سیدمحمد فاطمی و سعید عرب زاده، آرشیو تصاویر و عکس: محمدرضا بلادی، عماد دباش زاده، نجف کازرونی (مستند اربعین) ناصر تقوایی، مشاور رسانه ای: نغمه دانش آشتیانی، سرمایه گذار: محسن نساوند و تولید شده در سال ۱۳۹۸