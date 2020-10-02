دکتر حمیدرضا طیبی در خصوص توانایی تامین نیاز خودروسازان توسط محققان جهاددانشگاهی به خبرنگار مهر گفت: طی تفاهمنامه‌ای که با یک خودروساز منعقد کردیم درصدد هستیم قطعات مورد نیاز برای این خودرو را بومی سازی کنیم.

وی با اشاره به محورهای همکاری و تولید قطعات بر پایه دانش توسط محققان جهاد دانشگاهی افزود: کار با این خودروساز روی چند موضوع بود که اولویت اول تولید کاتالیست خودرو است چون بحث آلودگی محیط زیست از مسائل مهمی به شمار می‌رود؛ از این رو تولید چنین کاتالیستی می‌تواند مفید و تاثیرگذار باشد.

وی در خصوص اولویت‌های همکاری با این خودروساز گفت: قرارداد تولید اتصال هوشمند خودرو، ساخت تجهیزات برای تست خودرو در تصادفات و اثر تصادف روی ماشین و افراد، سبک سازی خودرو با آلیاژهای جدید، تولید انژکتور، بومی سازی بخش‌های الکترونیکی خودرو، ساخت تجهیزاتی برای سبک شدن خودرو، تولید خودروهای برقی و هیبریدی و اجزای آن، از جمله موضوعات این تفاهم نامه است که بر اساس اولویت‌ها به تولید می رسند.

رئیس جهاد دانشگاهی با تاکید بر اینکه این تجهیزات و دستگاه‌ها کاملاً بر اساس نیاز خودروساز است، بیان کرد: برآوردهای اولیه ما این است که قیمت محصولات ما نسبت به نمونه چینی قابل رقابت است.

طیبی خاطر نشان کرد: در بحث سرمایه گذاری با شرکت خودروساز نیز صحبت‌هایی شده که یک شرکت دانش بنیان در دل این تولیدکننده خودرو تشکیل شود و محققان جهاد هم برای خودروساز تولید انحصاری داشته باشند.

وی تاکید کرد: اما ما در صدد هستیم که این دانش را در اختیار سایر خودروسازان نیز قرار دهیم.

رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه برخی از این تجهیزات که قرار است به تولید برسانیم، خارجی بودند، بیان کرد: حتی برخی از دانش قراردادن این تجهیزات در خودرو هم خارجی است و بومی نبوده که در صدد هستیم همه را بر اساس تفاهمنامه بومی سازی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه خیلی از شرکت‌های تولیدکننده تکنولوژی ۲۰ سال آینده خودشان را در نظر دارند، بیان کرد: در یک سری حوزه‌ها نباید در داخل فقط تولید کنیم باید با شرکت‌های دیگر در سطح بین‌المللی رقابت کنیم؛ مشکل ما در کشور این است که مسئولان ما خصوصاً وزارت صنعت به «صنعت مقیاس» توجه نمی‌کند و ارز را در اختیار همه قرار می‌دهد.

وی افزود: به نظر می‌رسد که ما هم مانند کشور چین باید مزیت خود را در تولید انبوه قرار دهیم که این منجر به کاهش قیمت می‌شود که به نوعی اقتصاد مقیاس است و برای پیشرفت نیاز است.

طیبی با تاکید بر اینکه در صدد هستیم به ترتیب این تجهیزات را بومی سازی کنیم و دانش تولید آنها را به دست آوریم، گفت: همچنین می‌توانیم بعد از اجرای این تفاهمنامه قطعات سایر خودروسازان را تامین کنیم.