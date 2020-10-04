به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شایسته سخنگوی شورای صنفی نمایش امروز خبر از اکران یک هفته‌ای «درخت گردو» ساخته محمدحسین مهدویان در کردستان خبر داد این در حالی است که شرط آکادمی اسکار برای ورود فیلم‌ها اکران یک هفته‌ای فیلم‌ها به صورت تجاری است.

علی سرتیپی پخش کننده فیلم سینمایی «درخت گردو» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تقاضای این فیلم برای شرکت در اسکار گفت: «درخت گردو» سه ویژگی مهم برای حضور در این رویداد دارد. این فیلم از یک بازیگر بین‌المللی برخوردار است درواقع پیمان معادی بازیگر این فیلم چهره‌ای جهانی دارد که می‌تواند در موفقیت فیلم تاثیرگذار باشد ضمن اینکه سلیقه اسکار چنین است که فیلم‌های بیگ پروداکشن را برگزیند که «درخت گردو» از این موضوع هم برخوردار است.

وی در پایان گفت: از سوی دیگر این فیلم موضوعی انسانی و جهانی و قابل درک برای همه دارد از همین رو ما درخواست نمایش یک هفته‌ای آن را کردیم تا بتوانیم متقاضی حضور باشیم.

مهران مدیری، پیمان معادی، مینا ساداتی، مینو شریفی و… در این اثر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان «درخت گردو» به تهیه کنندگی سیدمصطفی احمدی آمده است: «سردشت بمباران شیمیایی شده، شهر گرفتار فاجعه شده، قادر باید خانواده‌اش را نجات دهد.»

محمدحسین مهدویان سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی و پیمان معادی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر برای این فیلم از آن خود کردند.

در حال حاضر سه فیلم خورشید به کارگردانی مجید مجیدی، شنای پروانه ساخته محمد کارت و جنایت بی‌دقت ساخته شهرام مکری دیگر گزینه‌های جدی نمایندگی سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۱ محسوب می‌شوند.