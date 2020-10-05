عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص حادثه ترافیکی صبح امروز در استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۸ و ۲۴ دقیقه امروز به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک دستگاه مینی‌بوس واژگون شده است، ادامه داد: این حادثه در کیلومتر ۳۰ جاده فریدن به بویین روستای قودجانک اتفاق افتاده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام دو کد اورژانس و دو کد هلال احمر به محل این حادثه تصریح کرد: این حادثه دارای ۱۳ مصدوم شامل هفت مرد و شش زن بود که ۸ نفر از مصدومان توسط اورژانس و پنج نفر نیز توسط هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی اضافه کرد: همه مصدومان به بیمارستان شهید رجایی داران منتقل شدند.

گفتنی است شب گذشته نیز یک دستگاه مینی‌بوس در محور اصفهان – شاهین شهر دچار واژگونی شد که این حادثه نیز ۹ مصدوم در پی داشت.