مردم ایران قدردان مجاهدت های ناپیدای پلیس هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید علیرضا ادیانی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا در پیامی هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
«َأَشْهَدُ أَنَّکَ وَفَیْتَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَجاهَدْتَ فِی سَبِیلِهِ حَتّیٰ أَتَاکَ الْیَقِینُ … وَقَلْبِی لِقَلْبِکُمْ سِلْمٌ، وَأَمْرِی لِأَمْرِکُمْ مُتَّبِعٌ، وَنُصْرَتِی لَکُمْ مُعَدَّةٌ»
فرازهایی از زیارت اربعین
نیروی انتظامی اسطوره خدمتگزاری است. حضرت امام خامنه ای «مد ظله العالی»
سلام بر اربعین که نماد شکوه و عظمت بزرگترین حماسه تاریخ یعنی عاشورا است و سلام بر حسین و یاران بی نظیرش که عاشوراها و اربعینها را به پهنای تاریخ در عرصه گیتی گسترش دادند تا بشریت بار دیگر جلوههایی از عاشورای ۶۱ هجری را در دوران معاصر در کربلاهای ایران، لبنان، سوریه، عراق و یمن مشاهده نماید.
امسال تقارن روز نیروی انتظامی با ایام دهه آخر صفر به ویژه اربعین حسینی که نمایش زیباترین و معنویترین صحنههای خدمت رسانی کارکنان خدوم ناجا به مردم مؤمن بوده است، اجرای مراسم و برنامههای هفته ناجا را به روزهای آغازین ماه ربیع الاول منتقل نموده است که قطعاً برنامههای خوب و مناسبی از سوی متولیان برای ارائه گزارش خدمات متنوع، گسترده و فراوان ناجا به ملت عزیز و تجلیل و تقدیر از مجاهدتها و تلاشهای شبانه روزی فرماندهان و کارکنان خدوم و پلیسهای مقتدر و مهربان ناجا پیش بینی نموده اند.
اینجانب لازم می دانم سپاس و قدردانی خود را برای زحمات و خدمات بی دریغ همه شما فرماندهان و کارکنان خدوم ناجا در سالی که گذشت اعلام نموده و به خدمتگزاری خود به شما عزیزان و خانوادههای محترمتان که همراه و همیار شما هستند افتخار نمایم.
بدانید و مطمئن باشید؛ امروز ملت قدر شناس ایران مجاهدتهای هرچند خاموش و ناپیدای شما را در مرزهای خشکی و آبی و در کوهها و بیابانها و دریاها که برای ایجاد آرامش و امنیت آنهاست میدانند. امروز مردم خوب و بزرگوار کشور ما تلاشهای مستمر شما را در کمکرسانی بهدولت در حوزه سلامت، و مقابله با ویروس کرونا، مقابله با قاچاق تجهیزات درمانی و هدایت و کنترل مسافرتها در مسیر راهها را مشاهده میکنند.
همچنین مردم مؤمن و انقلابی ما با حضور مقتدرانه شما معنای امنیت در انتخابات و در راهپیماییها و در تشییعهای چند ده میلیونی سردار عشق را با همه وجود درک میکنند. و این همه زیباییها که آفرینندگان آن شما هستید، مستحق عنوان «مجاهدان فی سبیل الله» ساخته است که از زبان مبارک مولا و مقتدایتان به ارمغان گرفتید و به حق سزاوار است صاحبان هنر و سخن و قلم در این فرصت مغتنم، این مجاهدتها و فداکاریها را به زیبایی تصویر، تبیین و تدوین نمایند.
اینجانب ضمن تبریک روز نیروی انتظامی به شما خدمتگزاران صادق ملت، از خداوند منان توفیقات روز افزون شما تحت لوای اسلام و جمهوری اسلامی و در پیروی از فرامین سعادتبخش مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا «مد ظله العالی» را مسئلت مینمایم.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا
سید علیرضا ادیانی»
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