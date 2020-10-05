آغاز به کار رادیو کودک در هفته ملی کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اهمیت آموزش و جامعه‌پذیری کودکان و درگیری مستمر والدین در این فرآیند لازم است، مجموعه اقداماتی در حوزه های مختلف با هدف ارتقا سطح تربیتی کودکان و نوجوانان انجام شود تا با توسعه و توان افزایی مهارت های آنها، از کودکی برای ورود به جامعه آماده شوند.

موضوع افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق کودک و همچنین آموزش های مهارتی ویژه برای والدین از اقدامات اصلی و جدی در این زمینه است.

رادیو کودک با عنوان «رادوک» با هدف بهره مندی خانواده ها و اقشار مختلف جامعه، همزمان با هفته ملی کودک فعالیت های خود را با هفت پادکست با موضوعات اهمیت سال های اولیه کودکی، تعامل موثر با کودک، گفتگوی معنادار با کودک، محیط یادگیری خانه، بازی، فرصت رشد و شکوفایی، والدگری ذهن آگاهانه و راهبری به جای کنترل شروع کرده‌است.

محتوای رادیو کودک در قالب پادکست هایی است که از واکاوی نیازهای کودکان و پژوهش های معتبر در حوزه کودک و خانواده و با تمرکز بر نیازهای ملی و بومی والدین تهیه می شود. بنابر این گزارش، علاقمندان برای دریافت این پادکست ها می توانند به صفحه اداره کل آموزش های شهروندی به آدرس shahrvandi.tehran و یا صفحه اداره کل بانوان در اینستاگرام به آدرس banovan.shahrdari مراجعه نمایند.