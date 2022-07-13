شناسایی ۳۳۷ کودک کار در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، حامد رضایی ظهر چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: ۳۳۷ کودک کار در استان اردبیل شناسایی شده است که تمهیدات لازم برای ساماندهی و خدمات‌دهی برای این کودکان انجام شده است.

وی با بیان اینکه کودکان باید در این سن به تحصیل و تفریحات سالم بپردازند، گفت: در بخش ساماندهی کودکان کار و خیابانی اقدامات مؤثری آغاز شده تا ما با همراهی اقشار مختلف جامعه، نهادها و دستگاه‌های دخیل بتوانیم از ورود کودکان به حوزه کار و خیابان‌گردی جلوگیری کنیم.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل بیان کرد: ویژه برنامه‌های هفته بهزیستی از ۲۵ تا ۳۱ تیرماه با شعار «شروعی دوباره، برای بهتر زیستن» در مراکز تحت پوشش برگزار خواهد شد.

رضایی خاطرنشان کرد: افتتاح‌های کمپ ترک اعتیاد و مرکز مشارکت‌های اجتماعی نوجوانان و جوانان طرح «مانا»، برقراری میز خدمت در سراسر استان به ویژه مناطق روستایی که جامعه هدف بیشتر است و تأمین منابع مالی خرد برای مددجویان در حوزه توانمندسازی و اشتغال آفرینی از جمله برنامه‌های بهزیستی به همین مناسبت است.

وی افزود: سال گذشته زمینه اشتغال ۸۴۱ نفر تحت پوشش بهزیستی در استان فراهم شد که در سال جاری بهزیستی استان اردبیل متعهد شده زمینه اشتغال هزار و ۳۷۹ نفر تحت پوشش را فراهم کند.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل با اشاره به مشوق‌های به کارگیری معلولان توسط کارفرمایان بیان کرد: کارفرمایان می‌توانند از مشوق‌های بکارگیری معلولان استفاده کنند و هر کارفرمایی که فردی از جامعه هدف بهزیستی را به کار گیرد، بهزیستی حق بیمه آن فرد را به مدت ۳۰ سال پرداخت خواهد کرد.

رضایی همچنین ادامه داد: خط تلفنی اورژانس اجتماعی به شماره ۱۲۳ به صورت ۲۴ ساعته در حال ارائه خدمات به شهروندان هست و طی سال گذشته بیش از نه هزار و ۳۸۰ تماس در این سامانه ثبت شده و امسال نیز تاکنون حدود سه هزار و ۶۸۱ تماس ثبت شده که بیشترین تماس در خصوص اختلافات خانوادگی حاد و همسر آزاری است.