انتشار فراخوان بخش غیررقابتی جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر، فراخوان بخش غیر رقابتی دوره سی و ششم جشنواره موسیقی فجر منتشر شد. این جشنواره در بخش های غیررقابتی و رقابتی برگزار می شود.

فراخوان سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر بر اساس آیین نامه جشنواره با هدف شناسایی، ظرفیت سازی و حمایت از فعالیت های خلاقانه هنرمندان و گروه های موسیقی سراسر کشور با اولویت معیارهای هنری در هر شاخه از موسیقی تهیه و تنظیم شده است.

گروه ها و هنرمندان فعال در عرصه اجرای صحنه ای از اول آبان تا ۲۰ آذر امسال فرصت دارند بر اساس شرایط جشنواره در سایت به نشانی www.fjrmusicfestival.com ثبت نام و آثار خود را بارگذاری کنند.

برای مشاهده فراخوان بخش غیر رقابتی سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر اینجا را کلیک کنید.