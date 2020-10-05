به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدوی مهر پیش از ظهر امروز در نشست خبری تشریح برنامههای دهه آخر صفر آستان قدس با اشاره به محورهای برنامههای دهه آخر صفر گفت: آیینهایی چون خطبه خوانی و شام غریبان در دهه آخر صفر با رعایت دستورالعملهای بهداشتی برگزار خواهد شد. همچنین امسال حرکت هیئات به شکل دسته روی نخواهد بود و اجتماع آنها با رعایت اصول بهداشتی انجام میشود.
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس با بیان اینکه در اماکن روباز حرم رضوی روضه خوانی انجام میشود، افزود: در صحن جامع رضوی، برنامههایی برای دسته جات، ناشنوایان، روشندلان و جوانان در دهه آخر صفر پیش بینی شده است.
وی بیان کرد: همچنین پلاک هشت، روضهخوانی مقابل منزل شهدا، اجرای برنامههای سیار با عنوان آوای رضوان، نمایش خیابانی با عنوان سوگواره خورشید و.. از دیگر برنامههای این ایام است.
حجت الاسلام مهدوی مهر افزود: در سطح کشوری هم برنامه آقا سلام در شب شهادت و در فضای مجازی، ۱۱ کرسی علمی ترویجی در مشهد و قم، ۹۰ وبینار و نشست تخصصی، ۱۳ برنامه رادیویی و کرسیهای تلاوت رضوی و گرامیداشت یاد و خاطره شهید سلیمانی در گلزار شهدای کرمان و رونمایی از آثار منتشره رضوی برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس از توزیع متبرکات حرم رضوی با رعایت مسائل بهداشتی خبر داد و گفت: برنامه «ما خادمالرضاییم» در حرم اجرا و به صورت مکرر فرشها تعویض میشود.
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