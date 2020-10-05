به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علی حسینی در گفتگو با رسانه رسمی باشگاه توضیح کاملی را درباره ابهام‌های پیش‌آمده درباره قرارداد بازیکنان جدید و موضوع شکایت باشگاه النصرعربستان ارائه کرد.

وی اظهار داشت: قبل از هرچیز باید بگویم تا همین لحظه که بنده با شما صحبت می‌کنم. هیچ نامه، ایمیل و تماسی از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا نداشته‌ایم که درباره طرح شکایت مطلبی را اعلام کنند یا توضیحی بخواهند. طبعا اگر ابهامی وجود داشته باشد باید از طرف مقابل هم لایحه یا توضیح بخواهند.

در مرحله بعد باید بگویم، حکمی که کمیته ‌انضباطی فیفا در پرونده آقای برانکو ابلاغ کرد، چه در فدراسیون فوتبال و چه در باشگاه برای چند بار مورد بررسی قرار گرفت و در خبرها هم دیدیم که فعالان حقوقی فوتبال کشور نیز به این موضوع ورود کرده‌اند و تا این‌جا تردید و ابهامی مطرح نشده است.

مدیر امور بین‌الملل پرسپولیس ادامه داد: همه چیز کاملا شفاف است و تاکنون چند بار هم اعلام شده است ولی با توجه به تماس‌های رسانه‌ای و نگرانی‌های هواداران، روال کاری که طی شد را توضیح می‌دهم، هر چند فدراسیون فوتبال روز یازدهم مهر، بیانیه کاملی را در این‌باره صادر کرد.

رای کمیته انضباطی فیفا در تاریخ ششم آگوست (۱۶ مرداد) صادر ولی در تاریخ ۱۲ آگوست (۲۲ مرداد) ابلاغ شد. طبق مقررات فیفا، تاریخ ابلاغ ملاک عمل قرار می‌گیرد. بند۳ این رای به صراحت می‌گوید: به باشگاه بدهکار ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ ، فرصت داده می‌شود که کل بدهی خود به طلبکار را پرداخت کند. چنانچه این وجوه در این مدت قانونی پرداخت نشود، پنجره نقل و انتقالات بازیکنان تا روز پرداخت بسته باقی خواهد ماند. پس در نتیجه باشگاه قبل از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات، در مهلت قانونی که داشته است نسبت به جذب و ثبت بازیکنان جدید اقدام کرد.

برای این امر از سوی فدراسیون فوتبال ایران و فیفا هیچ منعی وجود نداشته است. باشگاه پرسپولیس طبق ضوابط و دستور العمل‌ها و با استفاده از حقوق قانونی خود بازیکنان جدید را به خدمت گرفت و تمام اقدام‌ها چند روز مانده به پایان ۳۰ روز انجام شده بود. تیم فوتبال پرسپولیس، یک روز قبل از ۲۲ شهریور با تمام بازیکنان در قطر حضور داشت. حتی مراحل ثبت نام بازیکنان در سامانه لیگ قهرمانان آسیا را قبل از پایان سفر از طریق فدراسیون فوتبال و پس از تایید آن‌ها انجام داده بودیم.

کوچکترین ابهامی وجود ندارد که تا ۲۱ شهریور هیچ منع و محرومیتی از سوی فیفا برای پرسپولیس، وجود نداشت. هیچ بازیکنی هم بعد از این تاریخ به لیست تیم اضافه نشد. هیچ فعالیت نقل و انتقالاتی، بعد از این تاریخ صورت نگرفت. همان‌طور که در بیانیه فدراسیون فوتبال ایران هم به این موارد اشاره شد.

وی خاطر نشان کرد: در این موارد، هر آن‌چه غیر از این مطرح شده باشد کذب محض است. شروع محرومیت پرسپولیس و همچنین تاریخ معرفی بازیکنان به کنفدراسیون هم معلوم است.

حسینی در مورد مباحث مطرح شده درباره بند ۴ حکم صادره از سوی فیفا در مورد مطالبات برانکو، می‌گوید: تمام محدودیت‌هایی که در این حکم آمده است از ۳۰ روز بعد از ابلاغ آن یعنی از همان ۲۲ شهریور آغاز می‌شود. در بند ۴ هم غیر از این نیست. در این بند تاکید می‌شود که چنانچه در مهلت قانونی، پرداخت به طلبکار انجام نشود یا سندهای مربوط به پرداخت برای فدراسیون فوتبال و دبیرخانه و کمیته انضباطی فیفا ارسال نشود محرومیت از ثبت بازیکنان ملی و بین‌المللی به صورت اتوماتیک از پایان این مهلت، توسط فدراسیون فوتبال ایران اعمال خواهد شد و به رای آتی نیاز نخواهد داشت. همچنین امکان نادیده گرفتن محرومیت با دستور موقت را سلب کرده است.