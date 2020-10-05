ترافیک سنگین در محور تهران - کرج

گودرز محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک سنگینی در آزادراه تهران - کرج محدوده‌های گرمدره، پل کلاک، پل فردیس و پایانه شهید کلانتری در جریان است.

وی بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل پل حصارک تا امامزاده طاهر سنگین و در حدفاصل ساسانی تا پل فردیس نیز نیمه‌سنگین گزارش شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز تصریح کرد: تردد در سایر محورهای استان به صورت عادی در جریان است و مشکلی خاصی در این باره وجود ندارد.

وی با بیان اینکه عبور و مرور انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری از مرزن‌آباد به سمت کرج و آزادراه تهران - شمال ممنوع است، خاطرنشان کرد: در صورت اعلام مأموران پلیس‌راه مستقر در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۸ تا ۲۴ این دو روز از کرج حد فاصل دوراهی شهرستانک و آزادراه تهران - شمال به سمت مرزن‌آباد یک‌طرفه خواهد شد.

وی در پایان متذکر شد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ روزهای جمعه و شنبه هجدهم و نوزدهم ماه جاری تا ساعت ۲ بامداد روزهای بعد از کرج و ابتدای آزادراه تهران - شمال به سمت مرزن‌آباد ممنوع بوده و در صورت اعلام مأموران پلیس‌راه حاضر در محل، عبور و مرور انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۸ این دو روز تا ساعت ۲ بامداد روزهای بعد از مرزن‌آباد به سمت کرج و آزادراه تهران - شمال یک‌طرفه خواهد شد.