پیشرفت ۴۱ درصدی سایت ۴۸ هکتاری نهضت ملی مسکن دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی عصر پنجشنبه در بازدید سایت ۴۸ هکتاری نهضت ملی مسکن دامغان، اظهار کرد: این طرح ابتدای سال ۱۴۰۳ توسط شهرداری دامغان آغاز شده و مطابق برنامه زمان‌بندی در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه طرح مذکور تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۴۱ درصدی رسیده است، افزود: بر اساس آخرین گزارش فنی، عملیات بسترسازی این سایت به طور کامل پایان یافته و اجرای لایه زیراساس نیز ۲۰ درصد پیشرفت داشته است. مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان توضیح داد: همچنین اجرای لایه اساس و عملیات آسفالت پس از تکمیل مراحل پیش‌بینی‌شده در دستور کار قرار دارد.

حسینی طباطبایی تصریح کرد: در بخش ساماندهی معابر نیز تاکنون ۶۵ درصد عملیات جدول‌گذاری با استفاده از جداول ۳۵، ۵۰ و ۸۰ سانتی‌متری اجرا شده که نقش مهمی در تکمیل زیرساخت‌های شهری و آماده‌سازی این سایت برای اجرای پروژه‌های مسکونی دارد.

وی افزود: همچنین شبکه‌های اصلی آب، برق و گاز به طور کامل در سایت اجرا شده و زیرساخت‌های خدماتی مورد نیاز برای آغاز عملیات ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن فراهم شده است.