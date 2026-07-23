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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹

پیشرفت ۴۱ درصدی سایت ۴۸ هکتاری نهضت ملی مسکن دامغان

پیشرفت ۴۱ درصدی سایت ۴۸ هکتاری نهضت ملی مسکن دامغان

دامغان- مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان با اشاره به انجام عملیات سایت ۴۸ هکتاری نهضت ملی مسکن دامغان با پیشرفت فیزیکی ۴۱ درصدی، گفت: با تکمیل انشعبات اصلی زیرساخت‌های لازم فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی عصر پنجشنبه در بازدید سایت ۴۸ هکتاری نهضت ملی مسکن دامغان، اظهار کرد: این طرح ابتدای سال ۱۴۰۳ توسط شهرداری دامغان آغاز شده و مطابق برنامه زمان‌بندی در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه طرح مذکور تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۴۱ درصدی رسیده است، افزود: بر اساس آخرین گزارش فنی، عملیات بسترسازی این سایت به طور کامل پایان یافته و اجرای لایه زیراساس نیز ۲۰ درصد پیشرفت داشته است. مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان توضیح داد: همچنین اجرای لایه اساس و عملیات آسفالت پس از تکمیل مراحل پیش‌بینی‌شده در دستور کار قرار دارد.

حسینی طباطبایی تصریح کرد: در بخش ساماندهی معابر نیز تاکنون ۶۵ درصد عملیات جدول‌گذاری با استفاده از جداول ۳۵، ۵۰ و ۸۰ سانتی‌متری اجرا شده که نقش مهمی در تکمیل زیرساخت‌های شهری و آماده‌سازی این سایت برای اجرای پروژه‌های مسکونی دارد.

وی افزود: همچنین شبکه‌های اصلی آب، برق و گاز به طور کامل در سایت اجرا شده و زیرساخت‌های خدماتی مورد نیاز برای آغاز عملیات ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن فراهم شده است.

کد مطلب 6896967

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