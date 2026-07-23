حزب الله: دولت لبنان به دنبال تبلیغ «دستاورد خیالی» است 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حسن فضل‌الله نماینده مجلس لبنان و عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت تأکید کرد که رژیم صهیونیستی از هیچ منطقه‌ای در جنوب لبنان عقب‌نشینی نکرده است. وی رخدادهای «زوطر غربی» را «دستاوردی خیالی» خواند و هرگونه حساب کردن بر سر خلع سلاح مقاومت را رد کرد.

فضل الله ادامه داد که حتی یک متر از خاک جنوب لبنان که توسط دشمن اشغال شده بود، تخلیه نشده است. آنچه رخ داده، تقویت حضور ارتش لبنان در روستاها و شهرک‌های آزاد شده‌ای است که دشمن به لطف خون شهدا و فداکاری‌های رزمندگان ما، قادر به اشغال آن‌ها نبود.

عضو ارشد حزب الله خاطرنشان کرد که ارتش لبنان می‌تواند در میان مردم خود مستقر شود و حضورش را تقویت کند و هیچ‌کس مانع آن نیست. هنگامی که ارتش خواست کمی فراتر از مرزهای آزادشده در زوطر غربی حرکت کند، دشمن به سمت آن تیراندازی کرد و با وقاحت و گستاخی و در سایه سکوت رسمی لبنان، اعلام کرد که ارتش لبنان ۱۰۰ متر پیشروی کرده است؛ این در حالی است که ارتش لبنان در حال حرکت در خاک خودش بوده و ارتش دشمن، نیروی اشغالگر است.

وی تصریح کرد: اتفاقات زوطر غربی به هیچ‌وجه عقب‌نشینی دشمن اسرائیلی نیست و این دولت نیازی نبود با این نمایش‌های تبلیغاتی، آن را به عنوان یک دستاورد جلوه دهد؛ این یک دستاورد خیالی است.

توافق چارچوب باعث عقب‌نشینی دشمن نشد

فضل‌الله تأکید کرد که توافق چارچوب هیچ عقب‌نشینی‌ای را از هیچ نقطه اشغالی به همراه نداشته است. اما دولت لبنان در راستای مشروعیت بخشیدن به اشغالگری صهیونیستی و ماندگاری آن و گره زدن عقب‌نشینی اسرائیل به موضوع خلع سلاح مقاومت عمل می‌کند.

وی اظهار داشت کسانی که به آمریکا تعهد می‌دهند و برنامه‌هایی برای خلع سلاح مقاومت ارائه می‌کنند، فقط به دولت آمریکا توهم می‌فروشند و به هیچ‌یک از اهدافشان در ضربه زدن به عناصر قدرت دست پیدا نمی‌کنند.

وی افزود: دشمن با تمام قدرتِ آهن و آتش سعی کرد مقاومت را خلع سلاح کند و نتوانست؛ آیا تعدادی معدود در دولت لبنان می‌توانند این کار را بکنند؟

فضل‌الله مقاومت را یک ضرورت و نیاز ملی دانست و تاکید کرد که تا زمان آزادسازی سرزمین‌، حفاظت از کشور و صیانت از خون شهدا، به آن پایبند خواهد ماند.

فضل‌الله با اشاره به اینکه «دولت لبنان کشور را به سمت تنش‌ها و درگیری‌های داخلی سوق می‌دهد» خاطرنشان کرد: «ما در حزب‌الله از درگیری داخلی پرهیز می‌کنیم و نسبت به کشور و صلح داخلی‌مان حریص هستیم. ما همواره به این دولت هشدار می‌دهیم که مردم را به سمت رویارویی نکشانند، زیرا هیچ دولتی در لبنان وقتی رودرروی مردم خود می‌ایستد، پیروز نخواهد بود.»

به موضع ایران در قبال لبنان اطمینان داریم

وی تأکید کرد که هر چقدر که تجاوزات صهیونیستی طول بکشد، در نهایت آمریکایی‌ها به توافق با جمهوری اسلامی ایران بازخواهند گشت و بند اول آن توافق، توقف تجاوز به لبنان است.

فضل الله ادامه داد: ما به موضع جمهوری اسلامی ایران اطمینان داریم و می دانیم که هیچ توافق منطقه‌ای و هیچ توافق نهایی بدون عقب‌نشینی کامل دشمن صهیونیستی از سرزمین ما صورت نخواهد گرفت.

این عضو ارشد حزب الله در پایان تأکید کرد: این امید، قوی و ماندگار است و در عین حال، ما به خدا، اراده و ثبات مردم‌مان، و مقاومت و حضور دائمی‌اش در میدان تکیه داریم.