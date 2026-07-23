به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت اظهار کرد: روز گذشته گزارش وقوع حریق در قسمت بالای پشتبام یک ساختمان در خیابان سیدجمال اسدآبادی به ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش آتشنشانان ایستگاه شماره یک به محل حادثه اعزام شدند و با اقدام سریع و اجرای عملیات اطفای حریق آتش را مهار کرده و از سرایت آن به سایر قسمتهای ساختمان جلوگیری کردند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس با بیان اینکه علت وقوع این حادثه در دست بررسی است، از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و گزارش سریع حوادث به سامانه ۱۲۵ آتشنشانان را در ارائه خدمات بهتر یاری کنند.
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