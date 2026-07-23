به گزارش خبرنگار مهر، چهار تفاهمنامه بزرگ سرمایهگذاری در حوزههای صنعت، انرژیهای تجدیدپذیر، کشاورزی و فناوری، امروز با حضور جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، میان استاندار البرز و سرمایهگذاران بخش خصوصی به امضا رسید؛ تفاهمنامههایی که با هدف توسعه زیرساختهای تولید، افزایش اشتغال و جذب سرمایه در استان البرز منعقد شدند.
این تفاهمنامهها که در جریان نشست توسعه و سرمایهگذاری استان البرز به امضا رسید، مجموعاً بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری را شامل میشود و زمینه ایجاد هزاران فرصت شغلی مستقیم را در شهرستانهای اشتهارد، ساوجبلاغ و نظرآباد فراهم خواهد کرد. پروژههای یادشده طیف متنوعی از صنایع خودروسازی، شهرکهای صنعتی، نیروگاه خورشیدی و دامپروری صنعتی را در بر میگیرد و از مهمترین برنامههای توسعهای استان در بخش خصوصی به شمار میرود.
خودروسازی و توسعه صنایع در اشتهارد
نخستین تفاهمنامه به احداث کارخانه خودروسازی اختصاص دارد. بر اساس این تفاهمنامه، کارخانهای با سرمایهگذاری ۱۰ هزار میلیارد تومان در البرز شهرستان اشتهارد احداث خواهد شد.
این طرح با ظرفیت اشتغالزایی یک هزار و ۶۰۰ نفر برای تولید انواع مونتاژ خودرو برنامهریزی شده و تفاهمنامه آن میان استاندار البرز و سرمایهگذار بخش خصوصی به امضا رسید.
سرمایهگذاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای شهرک صنعتی دانشبنیان
دومین تفاهمنامه مربوط به احداث شهرک صنعتی دانشبنیان در شهرستان ساوجبلاغ است.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، این پروژه با سرمایهگذاری ۵۰ هزار میلیارد تومان در منطقه صنعتی اجرا خواهد شد و زمینه اشتغال مستقیم یک هزار و ۹۰۰ نفر را فراهم میکند. هدف از اجرای این طرح، توسعه صنایع دانشبنیان و ایجاد زیرساخت مناسب برای استقرار واحدهای فناور در استان البرز عنوان شده است.
نیروگاه خورشیدی ۶۰ مگاواتی در اشتهارد
سومین تفاهمنامه به احداث نیروگاه خورشیدی ۶۰ مگاواتی در شهرستان اشتهارد اختصاص دارد.
این پروژه که به عنوان نخستین الگوی سرمایهگذاری نیروگاه خورشیدی تعاونی صنعتی معرفی شده است، با سرمایهگذاری ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اجرا میشود و برای ۱۵۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد. اجرای این طرح در راستای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش ناترازی برق و افزایش سهم تولید برق پاک در استان البرز ارزیابی میشود.
مجتمع دامداری ۲۰۰ هزار رأسی در نظرآباد
چهارمین تفاهمنامه نیز به احداث مجتمع دامداری ۲۰۰ هزار رأسی دام سبک در شهرستان نظرآباد اختصاص دارد.
برای اجرای این پروژه ۵ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری پیشبینی شده و با بهرهبرداری از آن ۲ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. بر اساس اطلاعات ارائهشده، تولید سالانه ۴۵ هزار تن گوشت قرمز گوسفند و شیر و همچنین ۴۰ میلیون لیتر شیر از اهداف این مجتمع بزرگ دامپروری است که میتواند نقش مهمی در افزایش تولیدات دامی و تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کند.
گامی برای شتاببخشی به توسعه البرز
امضای این چهار تفاهمنامه در حضور معاون اجرایی رئیسجمهور، نشاندهنده تمرکز دولت بر استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی برای توسعه استان البرز است. تنوع پروژهها از صنعت و فناوری تا انرژی و کشاورزی، بیانگر رویکردی متوازن در توسعه اقتصادی استان است؛ رویکردی که در صورت اجرای کامل طرحها، علاوه بر افزایش تولید و اشتغال، جایگاه البرز را به عنوان یکی از قطبهای مهم صنعتی و سرمایهگذاری کشور بیش از پیش تقویت خواهد کرد.
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