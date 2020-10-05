به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ محمدرضا کلامی در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار افزود: امروز با دعوت از کارگروههای استانی تنظیم بازار مباحث و مشکلاتی که در استانهای مختلف ایجاد شده بود مطرح شد و به عنوان نمونه مسئولان استان اصفهان مشکلات خود را مطرح کردند.
وی گفت: استانها خواهان اختیاراتی ویژه هستند تا در مقاطع مختلف زمانی که دولت کالا توزیع میکند در تعیین قیمت آن نقش داشته باشد.
دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: در این زمینه مصوب شد تا کارگروههای استانی اجازه داشته باشند تا در مواقعی که سهمیهای از سوی کارگروه ملی تنظیم بازار در زمینه توزیع برنج، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و سایر اقلام به استانها تخصیص پیدا میکند در تعیین قیمت آن نقش داشته باشند.
کلامی گفت: اینکه چه میزان در بخش صنوف و صنعت و چه میزان در بخش خانوار و شبکههای منتخب توزیع هر استان از سوی کارگروههای تنظیم استان مطرح بشود و تعیین گردد اختیارش تفویض شد.
وی افزود: درخواست دیگری که مطرح شد در خصوص قیمت گذاری کالاهایی است که به صورت استانی توزیع میشوند و از آن جایی که قیمت گذاری در استانهای مختلف متفاوت است و ممکن است در استانی قیمت بالاتر باشد، همین امر باعث میشود تا کالا برای فروش به آن استانها برده شود و این قابل اجرا نبود.
دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: قیمت گذاری در استانها عملاً با سیاستهای تعادل عرضه و تقاضا دچار آسیب است، اما در خصوص تعیین قیمت عوامل توزیع به عنوان نمونه در انبارهای پشتیبانی دام و هزینههای حمل و نقل، تعیین قیمت به استانها واگذار شد.
کلامی افزود: در خصوص افزایش یا کاهش قیمتها، استانها اجازه ندارند بالاتر از نرخی که کارگروه ملی تنظیم بازار اعلام میکند، کالاها را به مردم عرضه کنند.
وی گفت: امروز از دیگر مباحث مهمی که در جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح شد در بخش کالاهای اساسی بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکنند و عبارتند از روغن خام، دانههای روغنی، کنجاله، سویا، جو و ذرت که بر مبنای گزارش بانک مرکزی در شش ماهه اول بیش از سه و نیم میلیارد دلار در این خصوص اختصاص پیدا کرده و بنابراین فرآیند تأمین ارز این نوید را میدهد که با توجه به موجودی خوبی که در حوزه ذخایر وجود دارد روند مناسبی در پیش رو داریم.
دبیر ستاد تنظیم بازار در ادامه افزود: در بازدید معاون اول رئیس جمهور از بندرعباس قرار شد همه کالاها که در این بندر و سایر بنادر رسوب کرده ترخیص شود و اینها میتوانند فضای آرامی را در بازار ما حفظ کنند و در آینده دغدغهای از این بابت نداشته باشیم.
کلامی در خصوص تأمین خوراک دام و سامانه بازارگاه هم گفت: نمیتوان فضای روانی نوسانات نرخ ارز را در این زمینه دامن زد.
وی گفت: روند تخصیص ارز در این زمینه را شفاف اعلام کرده ایم، روند تخصیص ارز در شش ماهه اول بالای ۵۰ درصد است، ولی باید تلاش کنیم تا کسانی که ارز را دریافت کردند کالا را به درستی به مقصد برسانند.
وی افزود: علاوه بر کالاهایی که در بندر وجود دارد مابقی نهادهها در کشتیها در حال رسیدن به کشور است و تدارک تأمین کالا را به کلی برقرار کرده ایم و در اسفند ماه سال گذشته مصوب شد که خروج همه نهادههای دامی از بندر منوط به مجوز جهاد کشاورزی باشد.
دبیر ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: جهاد کشاورزی سامانهای را تحت عنوان بازارگاه در حال اجرا دارد که این سامانه در حال کامل شدن است تا نهادهها را خود مرغداران و دامداران به صورت مستقیم و بدون واسطه دریافت کنند.
گفت: باید کمی صبورتر باشیم تا این سامانه کامل شود و قبول داریم که در جابجایی نهادههای دامی انحرافاتی وجود داشته، واردکننده از بندر کالا را به شبکه توزیع نمیبرده و واسطهها این کالا را دریافت میکردند و به قیمت بالاتر میفرختند و برخی مرغداران با جوجه ریزی، سهمیه نهاده خود را برای هر جوجه دو کیلو دان دریافت میکردند، اما در نهایت تولید هم نمیکردند و نهادهها را در بازار آزاد با قیمت بالاتر میفروختند.
وی افزود: در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی جلوی این تخلفات را گرفته و تکلیفی که ستاد تنظیم بازار برای این سامانه برقرار کرده بین تحویل محصول نهایی و تحویل نهاده باید گره ایجاد شود و کسی نهاده دریافت خواهد کرد که تولید خود را به شبکه دولت تحویل دهد و در این کار قطعاً هم حقوق مصرف کننده حفظ میشود و هم تولیدکننده.
دبیر ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دیروز که با معاون وزارت جهاد جلسه داشتیم گفتند این سامانه به بلوغ خیلی خوبی رسیده با مداخلاتی که داشتند شبکه را اصلاح کردند و تا امروز دست خیلی از دلالان و واسطهها را کوتاه کردند که البته فشارهایی هم هست که این امر محقق نشود، ولی ما به عنوان سیاستگذار ابلاغ کرده ایم و به آنها به عنوان مجری قطعاً اجرا میکنند.
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