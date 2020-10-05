پوتین بر لزوم پایان فوری مخاصمات در منطقه قره باغ تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اواخر ماه میلادی گذشته دور تازه ای از درگیریها میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه موردمناقشه قره باغ در حالی آغاز شد که دو طرف یکدیگر را به تشدید مخاصمات متهم می کنند.

در همین ارتباط، کاخ کرملین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه در گفتگویی تلفنی با «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان بر لزوم پایان فوری به مخاصمات میان ایروان- باکو در منطقه مورد مناقشه قره باغ تأکید کرده است.

در این بیانیه آمده است: «با پیشقدم شدن طرف ارمنستانی، یک تماس تلفنی میان رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر جمهوری ارمنستان برقرار شد […] محور این گفتگو تشدید درگیری مسلحانه در منطقه مورد مناقشه قره باغ بود که ابعاد وسیعی یافته و برای هر دو طرف تلفات سنگینی در پی داشته است».

گفتنی است که اوایل روز دوشنبه، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در گفتگو با «جیحون بایراموف» همتای آذربایجانی خود با ابراز نگرانی نسبت به تداوم درگیری ها و افزایش تلفات غیرنظامی، بر ضرورت برقراری یک آتش بس فوری در منطقه مورد مناقشه قره باغ تأکید کرد.