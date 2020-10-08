۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر؛ شمار زائران اربعین امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، تولیت آستان مقدس عباسی در بیانیه‌ای تعداد شرکت کنندگان در مراسم اربعین امسال را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، این تولیت اعلام کرد که بر اساس آمار سامانه‌های شمارنده الکترونیکی، بیش از ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار زائر در مراسم اربعین امسال شرکت داشتند.

طبق این بیانیه این آمار مربوط به زائران اربعین حسینی از نهم الی بیستم ماه صفر محاسبه شده است.

گفتنی است که در سالروز اربعین حسینی بسیاری از زوار اباعبدالله الحسین (ع) امروز پنجشنبه در شهر «کربلای معلی» گردهم آمدند.

این درحالی است که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا، دولت عراق ورود زوار خارجی به این کشور برای مشارکت در زیارت اربعین را ممنوع اعلام کرد.

پیشتر نیز وزیر کشور عراق اعلام کرده بود که امسال به دلیل شرایط ویژه ای که پیش آمده و در سایه شیوع کرونا، بغداد موفق نشد زمینه ورود زائران خارجی به کربلا را فراهم کند.