به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در ارتباط ویدئو کنفرانسی با رؤسای بیمارستان‌های نیروی زمینی ارتش در اقصی نقاط کشور، دستور داد علاوه بر افزایش تخت‌های بیمارستانی، با تمام توان و قدرت در خدمت ملت شریف ایران باشند.

وی در پی فرمان فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر تخصیص ظرفیت درمانی نیروهای مسلح به بیماران کرونایی، گفت: یکی از اصول فرماندهی در نیروی زمینی ارتش ولایت‌محوری است؛ یعنی باید همه فعالیت‌ها در راستای منویّات رهبر معظم انقلاب باشد، لذا در راستای اجرای اوامر فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر خدمت‌رسانی مجدد نیروهای مسلح به مردم در مقابله با ویروس کرونا، نیروی زمینی ارتش این ظرفیت و توانمندی را دارد که مانند ماه‌های گذشته در خدمت مردم باشد. این خدمت رسانی با برپایی بیمارستان‌های صحرایی به همراه کادر درمانی مجرب در گستره پهناور کشور عزیزمان است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه نزاجا ظرفیت برپایی نقاهتگاه‌های مجهز را دارد، تأکید کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا، نیروی زمینی ارتش با در اختیار گذاشتن ۲۸ بیمارستان و مراکز درمانی، پذیرای بیماران کرونایی بود. همه این بیمارستان‌ها با تمام توان و قابلیت‌های خود در خدمت ستاد ملی مبارزه با کرونا قرار خواهند گرفت.

وی ضمن تجلیل از خدمات کادر درمانی گفت: در این راه نیز مانند دوران دفاع مقدس، پنج تن از عزیزان جامعه پزشکی و کادر درمانی نزاجا به خیل شهدای مدافع سلامت پیوسته‌اند.

امیر سرتیپ کیومرث حیدری با بیان اینکه اگر استانداران خدمات ویژه و خاصی را از نیروی زمینی ارتش درخواست کنند، اجابت می‌شود، تصریح کرد: این نیرو با راه اندازی بیمارستان‌های مجهز صحرایی، نقاهتگاه‌ها و پست‌های بیماریابی می‌تواند خدمات ارزنده‌ای را به مردم ارائه کند.

وی ادامه داد: در حوزه بالگردی نیز نیروی زمینی ارتش، اورژانس‌های هوایی خود را در تمامی استان‌ها در آماده باش کامل قرار داده است. اگر نیاز ترابری برای بیماران حاد وجود داشته باشد بلافاصله در خدمت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان‌ها و شهرها قرار خواهد گرفت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر حضور نیروهای مسلح در مقابله با کرونا افزود: مجموعه اداره بهداشت امداد و درمان نیروی زمینی با تجاربی که در این مدت در مقابله با ویروس منحوس کرونا به دست آورده، با تمام توان در خدمت مردم و بیماران کرونایی خواهند بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: یکی از مأموریت‌های مهم نیروی زمینی ارتش، خدمت رسانی به روستاها و مناطق محروم است که در این خصوص اقدامات مطلوبی در مناطق مختلف از جمله مناطق روستایی و محروم شمال شرق کشور صورت گرفته است.

امیر سرتیپ حیدری در پایان به وضعیت پادگان‌های نیروی زمینی ارتش اشاره و خاطر نشان کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا، نگاه ویژه ای به پادگان‌ها داشته‌ایم و خدا را شکر امروز در حوزه پیشگیری از شیوع کرونا پادگان‌های ما به عنوان امن ترین مکان‌ها در سطح کشور یاد شده است.