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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۳:۳۶

رئیس شبکه دامپزشکی گلپایگان:

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تهدیدی برای اقتصاد کشور است

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تهدیدی برای اقتصاد کشور است

گلپایگان- رئیس شبکه دامپزشکی گلپایگان گفت: آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تهدیدی برای اقتصاد کشور است و بر این اساس از ابتدای سال تاکنون ۵۸۳ هزار دوز واکسن به واحدهای مرغداری گلپایگان تحویل شد.

امیرمسعود شهبازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تهدیدی برای اقتصاد کشور است، اظهار داشت: سه هزار سال قبل از میلاد تاکنون از سه بیماری همه‌گیر در جهان یکی از آن‌ها آنفلوانزا اعلام شده است.

وی در تشریح آمار واحدهای مرغداری گلپایگان گفت: در شهرستان گلپایگان ۹۲ هزار قطعه مرغ در واحدهای گوشتی، ۷۱۱ هزار و ۱۸۴ قطعه مرغ تخم گذار صنعتی، ۱۳۹ هزار و ۵۰۰ قطعه مرغ رنگی مجاز، ۱۰۶ هزار قطعه مرغ رنگی غیر مجاز و هفت هزار و ۵۰۰ قطعه بوقلمون و ۱۱۸ هزار پولت تخم گذار پرورش داده می‌شود.

رئیس شبکه دامپزشکی گلپایگان اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون ۵۸۳ هزار و ۲۰۰ دوز واکسن در واحدهای مرغداری صنعتی شهرستان گلپایگان برای پیشگیری از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تزریق شد.

وی گفت: امسال در گلپایگان ۱۱ مورد پایش آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان با نمونه گیری، تزریق ۱۲۵ هزار دوز واکسن در سه مرحله به طیور خانگی و ممیزی و ۳۱ مورد بازدید از واحدهای مرغداری انجام شده است.

کد مطلب 5048722

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