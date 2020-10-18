آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تهدیدی برای اقتصاد کشور است

امیرمسعود شهبازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تهدیدی برای اقتصاد کشور است، اظهار داشت: سه هزار سال قبل از میلاد تاکنون از سه بیماری همه‌گیر در جهان یکی از آن‌ها آنفلوانزا اعلام شده است.

وی در تشریح آمار واحدهای مرغداری گلپایگان گفت: در شهرستان گلپایگان ۹۲ هزار قطعه مرغ در واحدهای گوشتی، ۷۱۱ هزار و ۱۸۴ قطعه مرغ تخم گذار صنعتی، ۱۳۹ هزار و ۵۰۰ قطعه مرغ رنگی مجاز، ۱۰۶ هزار قطعه مرغ رنگی غیر مجاز و هفت هزار و ۵۰۰ قطعه بوقلمون و ۱۱۸ هزار پولت تخم گذار پرورش داده می‌شود.

رئیس شبکه دامپزشکی گلپایگان اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون ۵۸۳ هزار و ۲۰۰ دوز واکسن در واحدهای مرغداری صنعتی شهرستان گلپایگان برای پیشگیری از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تزریق شد.

وی گفت: امسال در گلپایگان ۱۱ مورد پایش آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان با نمونه گیری، تزریق ۱۲۵ هزار دوز واکسن در سه مرحله به طیور خانگی و ممیزی و ۳۱ مورد بازدید از واحدهای مرغداری انجام شده است.