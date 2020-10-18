جلوگیری از خام فروشی فعلا مقدور نیست

ابراهیم علی مولا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مطالعات ارزشمندی از ۳ سال پیش در استان اردبیل از لحاظ شناسایی معاون انجام شده است، اظهار کرد: حاصل این مطالعات شناسایی ۵ پهنه معدنی و صدور ۲۰ پروانه اکتشاف فلزی که عمدتاً مس، طلا و مولبیدن است.

وی ادامه داد: این عملیات اکتشاف بعد از مراحل نیمه تکمیلی، تکمیلی و تفصیلی تبدیل به معادن غنی فلزات پیش بینی شده خواهد شد ولی این عملیات مستلزم زمان ۳ ساله بوده و نیاز به عملیات اکتشافی عمقی دارد.

مولابیگی از شرکت‌های متولی اکتشاف ۵ پهنه اردبیل به عنوان شرکت‌های موفق در کشور نام برد و گفت: با فعالیت این شرکت‌های توانمند ملی و نیز پیگیری‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار اردبیل چالش‌های معدنی در استان اردبیل حل می‌شود.

مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت به شناسایی معدن جلگه آسمانی اردبیل اشاره کرد و افزود: برای این معدن که از حدود ۸ سال پیش عملیات اکتشاف شروع شده بالغ بر ۳۰ هزار متر گمانه زنی شده این میزان گمانه زنی در کشور به ندرت صورت گرفته است.

ایجاد ۵۰ هزار شغل با اکتشاف معادن اردبیل

مولابیگی با بیان اینکه در این پهنه ۵۰۰ میلیون تن ذخیره معدنی با عیار سه دهم درصد شناسایی شده است اظهار کرد: در سالهای آینده عملیات اجرایی با تله برداری و استخراج آغاز می‌شود که اگر به دنبال این استخراج احداث کارخانه نیز اتفاق بیافتد بالغ بر ۵۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.

وی از استخراج معدن جلگه آسمانی به عنوان انقلاب معدنی اردبیل نام برد و گفت: استخراج معادن و ایجاد کارخانجات بالاسری می‌تواند مشکل بخش اعظم بیکاری در کشور را مرتفع کند که این مهم در اردبیل حائز اهمیت است.

اقتصاد نفتی جای خود را به اقتصاد معدنی می‌دهد

مدیرکل اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت اقتصاد معدنی را جایگزین خوبی بر اقتصاد نفتی در کشور عنوان کرد و افزود: با تأکیدات مسئولین ارشد نظام جمهوری اسلامی این سیاست عملیاتی شده و ظرف ۳ سال آینده شاهد شکوفایی در بخش معدن خواهیم بود.

وی کشور را از لحاظ معدنی جزو کشورهای رتبه اول تا دهم در دنیا اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه اقتصاد کشور ما تاکنون بر پایه اقتصاد نفتی مدیریت شده و در زمان آخرین‌های ظالمانه دست یابی به دلارهای نفتی به مشکل برخورده است باید به فکر جایگزین مناسبی برای این موضوع باشیم.

مولابیگی اقتصاد معدنی را جایگزین مناسبی برای اقتصاد نفتی عنوان کرد و افزود: پتانسیل‌ها و اندیس‌های معدنی برحسب فرآیندهای زمین شناسی در اقصی نقاط کشور متفاوت است.

پتانسیل ویژه اردبیل در معادن سنگ‌های قیمتی

وی استان اردبیل را از لحاظ معادن سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی دارای پتانسیل ویژه ای دانست و گفت: برای اکتشاف این سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی باید فعالیت و سرمایه گذاری بیشتری در استان صورت بگیرد.

لغو پروانه اکتشاف به همین راحتی نیست‌

مدیرکل اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ سوال خبرنگار مهر، در خصوص آینده حضور شرکت ایمیدرو در اردبیل گفت: فعالیت‌های شرکت ایمیدرو در کشور رضایتبخش بوده و لغو مجوز بهره برداری و اکتشاف به همین راحتی امکان پذیر نیست چرا که این شرکت در مدت فعالیت خود هزینه کرده‌است.

مولابیگی ادامه داد: باید بررسی کرد تا مشخص شود علت عدم رضایت مسئولین استان از عملکرد این شرکت به چه دلیلی است و اگر نیاز به تذکر جدی بود حتماً بعد از بررسی به شخص وزیر و معاونانش اطلاع می‌دهیم.

خام فروشی به خاطر عدم وجود کارخانجات بالادستی

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص مقابله با خام فروشی محصولات معدنی گفت: از ۳ سال قبل تمام سیاست‌های وزارتخانه با هدف جلوگیری از خام فروشی است ولی باید این سیاست‌ها برای ایجاد کارخانه از ۱۰ سال پیش اعمال می‌شد.

مولابیگی ادامه داد: برای جلوگیری از خام فروشی نیازمند کارخانه‌های بالادستی هستیم و زمانی که این کارخانجات را نداریم نمی‌توانیم معدنی که اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده را تعطیل کنیم ولی باید همزمان با این سیاست‌ها، تأسیس کارخانجات مرتبط را نیز همزمان پیگیر بود تا در ۳ سال آینده نتیجه مطلوب را گرفت.

وی با بیان اینکه نمی‌شود سنگی که تولید شده و مصرف کننده داخلی ندارد را نگه داشت گفت: در شرایط فعلی نباید معادن فعال را تعطیل کرد اما برای ایجاد ارزش افزوده در داخل چاره‌ای جز احداث کارخانه نداریم که این کار نیز شروع شده و تا ۳ سال آینده می‌توان حرفی برای گفتن داشت.

در فعالیت معدنی خلاءقانونی نداریم بلکه مشکل در خلاء اجرایی است

مدیرکل اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از عدم عمل به قانون از سوی برخی صاحبان پروانه اکتشاف معدن در کشور گفت: خوشبختانه در کشور برای فعالیت‌های معدنی خلأ قانون نداریم بلکه مجریان این قوانین را به درستی اجرا نمی‌کنند و نظارت کافی وجود ندارد.

مولابیگی خاطرنشان کرد: طبق قانون باید بعد از انجام عملیات اکتشاف و استخراج معادن همان منطقه احیا شود که در کشور ما به خاطر این عدم احیا اختلافاتی بین سازمان‌های محیط زیست، منابع طبیعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ می‌دهد.