تقاضای جهانی نفت کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در روز جمعه کاهش یافت، زیرا این نگرانی وجود دارد که افزایش سریع در موارد ابتلای COVID-۱۹ در ایالات متحده و اروپا به کاهش تقاضا در دو منطقه از بزرگترین مناطق مصرف کننده سوخت در جهان ادامه خواهد داد.

بر اساس یک سند محرمانه مشاهده شده توسط رویترز، اوپک پلاس، گروهی از کشورهای صادرکننده نفت و تولیدکنندگان متحد از جمله روسیه، از طولانی شدن موج دوم همه گیری و جهش در تولید لیبی می‌ترسند که سال آینده بازار نفت را به مازاد سوق دهد، که چشم انداز بسیار تاریک‌تری نسبت به یک ماه پیش است.

معاملات آتی نفت خام برنت با ۲۳ سنت افت به ۴۲ دلار و ۹۳ سنت درهر بشکه رسید و معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدییت با ۸ سنت افت به ۴۰ دلار و ۸۸ سنت در هر بشکه رسید. همچنین برنت در این هفته ۰.۲ درصد افزایش یافت، در حالی که وست تگزاس اینترمدییت در مسیر افزایش ۰.۷ درصد بود.

لاچلان شاو، رئیس تحقیقات کالا در بانک ملی استرالیا، گفت: واقعیت این است که ما اکنون شاهد گسترش بسیار گسترده بیماری همه گیر در سراسر اروپا و آمریکای شمالی هستیم و این به طور بالقوه بر بهبود تقاضای نفت اثرگذار است.

برخی از کشورهای اروپایی برای مقابله با افزایش موارد جدید ابتلای ویروس کرونا، با محدودیت شدیدتر COVID-۱۹ در لندن روز جمعه، در حال احیای مقررات منع رفت و برگشت و تعطیلی‌ها بودند.

هیأتی از مقامات اوپک پلاس، به نام کمیته فنی مشترک، در یک جلسه ماهانه مجازی در روز پنج شنبه در مورد بدترین سناریو بحث کردند که موجودی‌های تجاری مصرف کنندگان عمده جهان به جای اینکه از این حد پایین بیاید، بالاتر از میانگین پنج ساله در سال ۲۰۲۱ باقی بماند.

کمیته نظارت بر وزرای گروه مشترک، هنگام جلسه در روز دوشنبه، چشم انداز را بررسی خواهد کرد که می‌تواند یک توصیه سیاسی ارائه دهد. پائولا رودریگز-ماسیو، تحلیل‌گر ارشد بازارهای نفت، گفت: ما در نشست روز دوشنبه انتظار داریم برخی حرف‌های قاطعی در مورد جبران عدم تعهدات (اعضا) صورت گیرد که آیا این بار اقدامی صورت می‌گیرد یا اینکه این هشدار در سطح کلامی باقی خواهد ماند.

قرار است اوپک پلاس کاهش تأمین فعلی ۷.۷ میلیون بشکه در روز را تا ۲ میلیون بشکه در روز در ژانویه کاهش دهد. در ایالات متحده، حفاری‌ها از زمان کاهش آنها در کمترین زمان در ۱۵ ماه گذشته در ماه آگوست، سکوهای نفتی را اضافه کرده‌اند. شرکت خدمات انرژی بی کرها گفت، این هفته آنها از ژانویه بیشترین سکوهای نفتی را در هفته اضافه کرده‌اند و تعداد آنها را از ۱۲ تا ۲۰۵ افزایش داده‌اند.

کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) روز جمعه اعلام کرد که مدیران پولی، معاملات آتی نفت خام ایالات متحده را با ۲۸۸۴۵۴ قرارداد به ۹۴۴۲ قرارداد در هفته منتهی به ۱۳ اکتبر کاهش دادند.