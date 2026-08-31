فرزاد الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتشسوزی در مناطق نیسانه، بلبزان و مرخیل شهرستان پاوه که بر اثر اصابت صاعقه و وقوع رعد و برق آغاز شده بود، با تلاش و حضور مستمر نیروهای حاضر در منطقه، ساعت ۲۰ امشب بهطور کامل مهار شد.
وی افزود: بر اساس ارزیابی کارشناسان منابع طبیعی شهرستان پاوه، این حریق در مجموع حدود ۱۵ هکتار از مراتع و پوشش گیاهی منطقه را درگیر کرده است.
پایش منطقه برای جلوگیری از شعلهور شدن مجدد آتش ادامه دارد
فرماندار پاوه با اشاره به ادامه عملیات پایش پس از مهار آتش گفت: ستاد مدیریت بحران شهرستان، بخشدار باینگان، نیروهای منابع طبیعی و آبخیزداری، محیط زیست، اهالی روستای ایناخی، همیاران طبیعت و اعضای انجمن زیستمحیطی چاوگ دوریسان همچنان در منطقه حضور دارند.
الماسی افزود: نیروهای حاضر با پایش دقیق نقاط مختلف، در حال بررسی کانونهای احتمالی باقیمانده هستند تا از شعلهور شدن مجدد آتش جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه وزش باد و خشکی پوشش گیاهی میتواند احتمال شعلهور شدن دوباره آتش را افزایش دهد، تأکید کرد: نیروهای حاضر تا اطمینان کامل از خاموشی تمامی کانونها به رصد و پایش منطقه ادامه خواهند داد.
فرماندار پاوه در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای صورتگرفته برای مهار این آتشسوزی گفت: از تمامی نیروهای امدادی، منابع طبیعی، محیط زیست، بخشداری، نیروهای مردمی و اهالی بومی مستقر در منطقه، اهالی و عشیره ایناخی، انجمنهای مردمنهاد زیستمحیطی، گروه اطفای حریق دوریسان و تمامی نیروهای مشارکتکننده در عملیات مهار آتشسوزیهای شهرستان پاوه قدردانی میکنم.
الماسی خاطرنشان کرد: همکاری و حضور بهموقع نیروهای تخصصی و مردم منطقه نقش مهمی در مهار این حریق و جلوگیری از گسترش آن داشت.
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