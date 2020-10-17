اسکوچیچ فاش کرد:رویارویی تیم ملی فوتبال ایران با بوسنی یا پاناما

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران بعد از سرمربیگری دراگان اسکوچیچ تنها یک بازی -آن‌هم دیدار تدارکاتی- مقابل ازبکستان انجام داده است. ایران قرار بود هفته گذشته با تیم ملی مالی هم در ترکیه بازی کند که به دلیل ابتلای بازیکنان مالی به کرونا، این مسابقه لغو شد.

فدراسیون فوتبال در حال حاضر پیشنهاداتی برای انجام بازی تدارکاتی در ماه نوامبر (آبان) دریافت کرده و در حال بررسی این پیشنهادات است.

دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تایید کرد که ایران در حال حاضر دو پیشنهاد برای بازی با بوسنی و پاناما دارد.

وی گفت: هنوز بازی با بوسنی به صورت رسمی تایید نشده است. این یک احتمال است که می‌توانیم در این مسابقه شرکت کنیم.

سرمربی تیم ملی ایران تاکید کرد: فدراسیون فوتبال ایران به زودی تصمیم می‌گیرد که آیا دعوت بوسنی را قبول کند یا خیر.



دیدار ایران و بوسنی در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل

به گزارش خبرنگار مهر، پیشنهاد بوسنی برای انجام بازی با ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که این تیم دو دیدار حساس با هلند و ایتالیا در لیگ اروپا در پیش دارد.

این تیم ابتدا روز ۲۵ آبان باید با هلند بازی کند و سپس روز ۲۸ آبان به مصاف ایتالیا برود.

درخواست بوسنی برای بازی با ایران در تاریخ ۱۲ نوامبر (۲۲ آبان) است و این مسابقه در صورت برگزاری به میزبانی کشور بوسنی خواهد بود.

آخرین تقابل تیم ملی فوتبال ایران با بوسنی به جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل بر می‌گردد که ایران در آن بازی با نتیجه یک به ۳ شکست خورد.

تیم بوسنی در حال حاضر با ۲ امتیاز در جدول گروه نخست لیگ اروپا بعد از لهستان (۷)، ایتالیا (۶) و هلند (۵) قعرنشین است.