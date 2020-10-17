  1. استانها
  2. قزوین
۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۳

برای سومین هفته متوالی؛

محدودیت‌های کرونایی در استان قزوین تمدید شد

محدودیت‌های کرونایی در استان قزوین تمدید شد

قزوین- جانشین ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا استان قزوین از تمدید محدودیت‌های کرونایی استان قزوین برای سومین هفته متوالی خبر داد.

منوچهر حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت شیوع کرونا در استان قزوین اظهار کرد: متأسفانه روند شیوع همچنان افزایشی است و محدودیت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: متأسفانه در این هفته نیز تمامی مدارس، دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های رانندگی و آموزشگاه‌های خصوصی تعطیل و به‌صورت مجازی فعالیت خواهند کرد.

حبیبی عنوان کرد: برپایی تجمعات مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و عمومی نیز به‌مانند دو هفته گذشته ممنوع است.

وی تصریح کرد: با توجه به پایان ماه صفر فعالیت تالارهای پذیرایی نیز تنها با ۳۰ درصد ظرفیت و در نظر گرفتن پروتکل‌های بهداشتی ممکن خواهد بود و صندلی‌های مازاد نیز باید از داخل تالار جمع شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین ادامه داد: فعالیت‌های ورزشی در باشگاه‌های ورزشی و سالن‌های بدن‌سازی نیز در صورت رعایت فاصله‌گذاری هر ۱۰ مترمربع یک نفر و حداکثر با ۲۰ نفر ظرفیت ممکن است و استخرهای سرپوشیده نیز تعطیل خواهد بود.

وی اضافه کرد: فعالیت رستوران‌ها و فست فودها به‌صورت ارائه خدمات بیرون بر به مشتریان و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بلامانع است.

حبیبی بیان کرد: در حال حاضر فعالیت آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی نیز به‌صورت نوبت‌دهی تلفنی و حضور انفرادی مشتریان در محل آرایشگاه با رعایت نکات بهداشتی و ضدعفونی تجهیزات بلامانع است.

وی با اشاره به اینکه فعالیت قهوه‌خانه‌ها، کافه‌ها و چایخانه‌ها با ۳۰ درصد ظرفیت و رعایت اصول بهداشتی بلامانع است، تأکید کرد: ساعات کار بانک‌های استان طبق روال گذشته و مطابق مقررات است.

جانشین ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا استان قزوین ادامه داد: جلسات اداری ضروری در سطح دستگاه‌های استان نیز با حضور حداکثر ۱۵ نفر و به مدت یک ساعت تشکیل گردد.

وی در پایان عنوان کرد: فرمانداران و بخشداران موظف هستند بر نحوه اجرای این پروتکل‌ها در محدوده استحفاظی خود نظارت داشته باشند.

کد مطلب 5049805

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها