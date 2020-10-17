منوچهر حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت شیوع کرونا در استان قزوین اظهار کرد: متأسفانه روند شیوع همچنان افزایشی است و محدودیت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: متأسفانه در این هفته نیز تمامی مدارس، دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های رانندگی و آموزشگاه‌های خصوصی تعطیل و به‌صورت مجازی فعالیت خواهند کرد.

حبیبی عنوان کرد: برپایی تجمعات مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و عمومی نیز به‌مانند دو هفته گذشته ممنوع است.

وی تصریح کرد: با توجه به پایان ماه صفر فعالیت تالارهای پذیرایی نیز تنها با ۳۰ درصد ظرفیت و در نظر گرفتن پروتکل‌های بهداشتی ممکن خواهد بود و صندلی‌های مازاد نیز باید از داخل تالار جمع شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین ادامه داد: فعالیت‌های ورزشی در باشگاه‌های ورزشی و سالن‌های بدن‌سازی نیز در صورت رعایت فاصله‌گذاری هر ۱۰ مترمربع یک نفر و حداکثر با ۲۰ نفر ظرفیت ممکن است و استخرهای سرپوشیده نیز تعطیل خواهد بود.

وی اضافه کرد: فعالیت رستوران‌ها و فست فودها به‌صورت ارائه خدمات بیرون بر به مشتریان و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بلامانع است.

حبیبی بیان کرد: در حال حاضر فعالیت آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی نیز به‌صورت نوبت‌دهی تلفنی و حضور انفرادی مشتریان در محل آرایشگاه با رعایت نکات بهداشتی و ضدعفونی تجهیزات بلامانع است.

وی با اشاره به اینکه فعالیت قهوه‌خانه‌ها، کافه‌ها و چایخانه‌ها با ۳۰ درصد ظرفیت و رعایت اصول بهداشتی بلامانع است، تأکید کرد: ساعات کار بانک‌های استان طبق روال گذشته و مطابق مقررات است.

جانشین ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا استان قزوین ادامه داد: جلسات اداری ضروری در سطح دستگاه‌های استان نیز با حضور حداکثر ۱۵ نفر و به مدت یک ساعت تشکیل گردد.

وی در پایان عنوان کرد: فرمانداران و بخشداران موظف هستند بر نحوه اجرای این پروتکل‌ها در محدوده استحفاظی خود نظارت داشته باشند.