به گزارش خبرگزاری به نقل از روابط عمومی مجموعه «بچه محل»، فصل سوم مجموعه «بچه‌محل» به تهیه‌کنندگی مسلم آقاجانزاده و کارگردانی احمد درویشعلی‌پور از یکشنبه ۲۷ مهر همزمان با آغاز ماه ربیع‌الاول ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه دو می‌رود.

در این فصل از مجموعه «بچه‌محل» طبق روال گذشته بازیگران مهمان دیگری نیز در قسمت‌های مختلف حضور خواهند داشت و بر اساس آن موضوعات اجتماعی و اخلاقی به نمایش درخواهد آمد.

حامد آهنگی که در فصل گذشته به‌عنوان بازیگر مهمان و در نقش «دایی منوچهر» گروه را همراهی می‌کرد، در فصل سوم در فهرست بازیگران اصلی و دائمی مجموعه قرار گرفته است.

داریوش فرضیایی، کمند امیر سلیمانی، نعیمه نظام دوست، نادر سلیمانی، رامین ناصر نصیر، فرهاد بشارتی، آرش میر احمدی، امیر سهیلی، ابراهیم شفیعی، سوسن پرور، ایمان صفا، علیرضا گالش و امیر محمد متقیان، با هنرمندی: سروش جمشیدی و حامد آهنگی بازیگران این مجموعه هستند.

اسامی عوامل این مجموعه عبارتند از تهیه کننده: مسلم آقاجانزاده، کارگردان: احمد درویشعلی پور، نویسنده: محمد درویشعلی پور، مجری طرح: محمد حسین خلیفه، برنامه‌ریز: مجید موثق، مدیر تصویر برداری: محمود صالحی، مدیر صدا برداری: بهروز عابدینی، تدوین: امید شهلایی، جلوه‌های ویژه تصویری: علی زارع، طراح گریم: شهرام خلج، طراح صحنه و لباس: سحر گوران، طراح دکور: ارغوان شیبانی، منشی صحنه: آنیتا فیروزبخت، دستیار اول کارگردان: محمدرضا زاهدیان، آهنگساز: مهرداد نصرتی، مدیر تولید: علی رحیم زاده، عکاس: نازلی هروی و مدیر روابط عمومی: عاطفه نوذری